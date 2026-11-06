서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

강서구, 49년 만에 마곡 통합신청사로 이전…구청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악 별빛내린천, 서울 대표 야간명소로 업그레이드

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

청년엔 정착을, 어르신엔 복지를…중구, 내년 예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자금부터 공간까지 ‘영등포형 모두의 창업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

물가자미·과메기… 경북 동해안 수산물 축제

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

울진 죽변·영덕 축산·포항 구룡포


  •
지난해 경북 울진 죽변항 수산물축제의 맨손 활어잡기 체험. 울진군 제공


경북 동해안 지방자치단체들이 겨울철 바다에서 건져 올린 수산물을 활용해 축제를 연다.

울진군은 6일부터 8일까지 사흘간 동해안 대표 미항인 죽변항 일원에서 ‘2026 죽변항 수산물축제’를 개최한다고 5일 밝혔다. 축제는 울진의 청정 동해에서 잡아 올린 신선한 수산물을 맛보고 다양한 체험을 함께 즐길 수 있도록 마련된다. 맨손 활어 잡기 체험과 수산물 즉석 경매, 수산물 해체 쇼 등 관광객들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 진행된다.

같은 기간 영덕 축산항에서는 ‘제20회 영덕물가자미 축제’가 열린다. 물가자미는 한반도 연근해에 서식하는 물고기로 영덕에서 많이 잡히고 횟감이나 구이용으로 인기를 끈다. ‘씨푸드 그릴 존’을 운영해 지역 어민이 잡은 해산물을 직접 구워 먹을 수 있다.

오는 7~8일 포항 호미곶면 구룡포 아라광장 일원에서는 ‘제27회 포항 구룡포 과메기 축제’를 개최한다. 과메기의 역사와 다양한 요리, 체험 프로그램을 통해 구룡포 과메기의 매력을 알리기 위해 마련됐다.


울진 김형엽 기자
2026-11-06 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“AI, 인간 대체 아닌 뒷받침해야”…세계 청년들

진관사서 이프위 컨퍼런스 폐회식

“마포에 빌 게이츠, 왜 안 됩니까” [현장 행정]

‘2026 마포 청년 창업데이’

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

조합 찾아가는 송파, 정비사업 속도전

13일까지 18곳 현장서 공정회의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr