“제련소 일자리가 석포면 소멸 막아… 이전·폐쇄 반대”

임광길 석포현안대책위원장



임광길 석포면현안대책위원장

영풍 제공

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“일자리가 지방 소멸을 막는다는 걸 보여주는 곳이 여기 석포입니다.”임광길 석포면현안대책위원장은 5일 서울신문과의 인터뷰에서 경북 봉화군 석포면 소재 ㈜영풍 석포제련소 이전·폐쇄를 반대하는 이유를 이같이 설명했다. 1970년 제련소가 문을 열면서 형성된 이곳 마을에 사람을 모으는 구심점이 제련소인 탓이다.환경단체와 정치권 일부의 지속적인 압박으로 지난해 7월 경북도는 ‘석포제련소 이전 타당성 조사 및 종합대책 수립 용역’에 착수했다. 이후 현재까지 뚜렷한 결과가 나오지 않으면서 삶의 터전을 잃을까 걱정하는 주민들의 불안도 길어지고 있다.임 위원장은 “환경 문제를 거론하며 전방위적으로 제련소 이전·폐쇄 압박이 들어오면서 주민들은 매일 걱정을 떠안고 잠에 든다”며 “제련소가 떠나면 젊은 사람은 제 살길 찾아 떠나고 노인 몇 명만 남아 소멸을 기다리는 마을이 될 것”이라고 하소연했다.석포제련소는 봉화군과 석포면 경제 전반을 떠받치고 있다. 임직원과 공사업체 등을 포함해 1100여명이 제련소에 상주한다. 이들 가족과 주변 소상공인까지 포함하면 생계가 걸린 인구만 수천명에 달한다.임 위원장은 “제련소 이전·폐쇄는 석포를 비롯해 인접한 강원도 태백의 지역 경제까지 뒤흔들 수 있는 사안”이라며 “영풍의 환경 개선 투자를 통해 물이 맑아지고 수달이 찾아오는 등 변화가 생기는 만큼 무작정 이전·폐쇄만을 주장해서는 안 된다”고 강조했다. 끝으로 그는 “정부와 경북도 등은 이전·폐쇄에 앞서 제련소와 공존해 온 석포 주민들의 생존권을 먼저 고민해야 한다”고 덧붙였다.봉화 김형엽 기자