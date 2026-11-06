최원용, “한미동맹은 군사·안보 넘어 방위산업·반도체·AI까지 협력”



5일 열린 ‘2026 평택 국제 평화 포럼’에서 최원용 평택시장이 발언하고 있다. 평택시 제공

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경기 평택시가 5일 코트야드 메리어트 평택에서 ‘2026 평택 국제 평화 포럼’을 개최했다.6회째를 맞은 올해 평택 국제 평화 포럼은 ‘글로벌 평화 구축을 위한 포괄적이고 전략적인 한미동맹 관계의 미래’를 주제로, 급변하는 국제 정세와 안보 환경 속에서 한미동맹의 발전 방향과 국제 평화 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.기조연설에서는 국제질서의 변화와 주요국 간 전략 경쟁에 따른 안보 환경을 살펴보고, 한미 양국의 긴밀한 협력을 바탕으로 한반도의 평화와 안정을 유지하는 한편 국제사회가 직면한 공동의 과제에 대응하기 위한 동맹의 발전 방향을 조명했다.이어진 전문가 세션에서는 ▲‘포괄적 전략동맹의 미래, 기술 안보와 글로벌 평화 구축’ ▲‘한반도 평화를 위한 주한미군과 지방정부의 역할’을 주제로 논의가 진행됐다.평택시는 포럼에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 국제 정세 변화에 대응하는 지방정부의 역할을 모색하고, 평택의 지역적 특성을 살린 평화 협력 기반을 넓혀 나갈 계획이다.최원용 시장은 “최근 한미동맹은 전통적인 군사·안보 협력을 넘어 방위산업과 반도체, 인공지능 등 첨단기술 분야까지 협력의 범위를 넓혀가고 있다”며 “주한미군과 국방 인프라, 첨단산업 기반을 함께 갖춘 평택은 이러한 변화 속에서 한미 간 전략적 협력을 지역 차원으로 연결하고, 방위산업을 비롯한 미래 산업 분야의 협력 가능성을 넓혀갈 수 있는 중요한 역할을 할 수 있을 것”이라고 말했다.이어 “앞으로 평택 국제 평화 포럼을 전문가 중심의 논의를 넘어 시민과 주한미군, 지역사회가 함께 소통하고 서로의 문화를 이해하며 신뢰를 쌓는 교류의 장으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.안승순 기자