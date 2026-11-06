채우진 서울시의원 “원격검침 단말기 사업, 업체 선정 기준 개선하고 업무체계 정비해야”

하자율 높은 업체도 선정되는 평가 구조 지적… 품질 중심의 심사 기준 강화 촉구

본부·자재센터·물연구원·사업소 등 업무 분산… 관리체계 효율화 촉구



질의하는 채우진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 채우진 의원(더불어민주당, 서강·합정·서교·망원1동)이 지난 4일 열린 제340회 정례회 아리수본부 행정사무감사에서 원격검침 단말기 사업의 업체 선정 평가 기준과 분산된 업무체계의 문제점을 지적하고 개선을 촉구했다.채 의원은 원격검침 단말기 사업자 선정 심사표에서 가격 배점이 100점 만점 중 60점에 달해 품질과 성능 검증이 뒷전으로 밀리고 있다고 꼬집었다. 특히 하자 발생 비율이 높은 부실 업체가 낙찰된 사례를 근거로 들며, 현행 점수 산정 방식으로는 우수한 품질을 가려내기 역부족이라고 비판했다.이어 하자율에 따른 평가 감점 및 변별력을 대폭 강화하여, 실제 제품의 내구성과 사후 관리(A/S) 능력이 입찰 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 심사 기준을 전면 개편해야 한다고 촉구했다.또한 원격검침 단말기 사업이 아리수본부와 자재관리센터, 서울물연구원, 각 사업소 등 여러 기관에 분산돼 추진되는 점도 지적했다. 단말기 구매와 성능검사, 현장 설치 등 업무별 담당 기관과 책임 소재를 명확히 하고, 기관 간 불필요한 행정절차를 줄여 사업 관리의 효율성을 높여야 한다는 것이다.채우진 의원은 “원격검침 단말기 사업은 단순한 장비 구매에 그치는 것이 아니라 제품의 품질과 성능, 설치 이후의 유지관리까지 종합적으로 관리해야 하는 사업”이라며 “시민들이 신뢰할 수 있는 안정적인 원격검침 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터