김경우 서울시의회 보건복지위원장, 서울시 가족 참여 행사서 소비기한 지난 음료 배부·부적절한 후속 대응 질타

‘2026 아자러너UP’ 행사서 소비기한 경과한 음료 배부… 후원물품 안전관리 부실 지적

복통 호소 아동에 동일 종류 음료 재제공 등 사후 대응 적정성 문제 제기

“아동 안전을 최우선으로 소관 기관 행사에 대한 지도·감독 강화해야”



후원물품 관리 부실과 부적절한 후속 대응을 질타하는 김경우 위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 4일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 여성가족실 행정사무감사에서 서울시가족센터가 추진한 ‘2026 아자러너UP’ 행사에서 소비기한이 지난 음료가 아동들에게 배부된 사실과 이후 부적절한 사후 대응 과정의 문제점을 지적하고, 서울시 소관 기관의 행사 안전관리 및 지도·감독 강화를 촉구했다.지난 10월 10일 서울어린이대공원에서 서울시가족센터가 주관한 가족 달리기 행사 ‘2026 아자러너UP’은 아빠와 자녀 150팀(300명)이 참가해 가족 유대감을 다지고 맞돌봄 문화를 확산하기 위해 마련된 시민 참여형 캠페인이다. 하지만 이번 행사의 후원 물품으로 배부된 음료의 소비기한이 2026년 10월 3일로, 이미 지난 제품이었던 사실이 뒤늦게 드러났다. 이에 문제를 인지한 서울시가족센터는 보호자들에게 ‘안전에는 이상이 없다’는 내용의 안내 문자를 발송하고, 사과와 보상의 의미로 동일한 음료 10팩과 오메가3 영양제를 추가로 전달했다.김 위원장은 “아이들이 섭취하는 음료의 소비기한조차 확인하지 않은 것은 기본적인 안전관리 의무를 소홀히 한 것”이라며 음료 섭취 후 복통을 호소한 아동에 대한 조치를 질의하였고, 진료비를 지원했다고 답변한 것과 관련해, 공식적으로 확인된 사례 외에도 건강상 불편을 겪은 아동이 있는지 추가적인 확인이 필요하다고 강조했다.특히 사고 이후 복통 증상을 호소한 아동에게 사후 조치로 동일한 종류의 음료 10팩과 오메가3 영양제를 전달한 사실에 대해 대응의 적절성을 문제 삼았다. 또한 센터가 보호자들에게 ‘안전에 문제가 없다’는 취지의 안내 문자를 발송한 것과 관련해, 해당 판단의 객관적인 근거와 제조업체 등을 통한 안전성 확인 여부를 집중 질의했다.김경우 위원장은 “시민들은 서울시 소관 기관이 운영하는 행사 역시 서울시가 추진하는 사업으로 인식한다”며 “서울시는 후원물품의 소비기한 및 안전성 확인부터 사고 발생 시 안내와 사후 조치에 이르기까지 행사 운영 전반의 관리체계를 점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 소관 기관에 대한 지도·감독을 강화해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터