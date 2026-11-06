서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시민 4명 중 3명은 아리수 마신다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“AI로 흡연 제로”… 서초, 스마트 금연도시 선

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강동선 아동 안전…어린이보호구역 등 교통안전시설

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문, 4년 만에 주민자치회 부활

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로구, 경복궁 서측 좁은 골목길 더 안전하게

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

폐쇄회로(CC)TV·비상벨·보이는 소화기 등 안전시설


  •
로고젝터로 골목길 밝히는 종로구
서울 종로구의 한 골목길에 안내문구와 이미지를 비춰 골목을 밝히는 로고젝터를 시연한 모습.
종로구 제공


서울 종로구는 차량 진입이 어려운 경복궁 서측 골목길에 폐쇄회로(CC)TV, 비상벨, 보이는 소화기, 인공지능(AI) 음원분석시스템 등 안전시설을 보강한다고 6일 밝혔다.

이는 지난 3월 시작한 ‘경복궁 서측 안심골목길 조성사업’의 일환으로, 구는 이달말까지 조성을 마칠 계획이다. 대상지는 청운효자동과 사직동 일대 15만 5000여㎡ 규모의 경복궁 서측 도시재생활성화 구역이다. 이 일대는 관광, 상업, 주거 기능이 섞인 골목형 생활권으로 차량이 들어가기 어려운 좁은 길도 있었지만, 이번 사업으로 방범·방재 사각지대가 줄어들 것으로 기대된다.

구는 관할 경찰서의 분석을 토대로 현장을 확인한 뒤 구는 범죄예방 환경설계(CPTED) 기법을 적용한 안전안심마을을 조성했다. 일례로 체부동에는 보행자 통행과 골목 교차로를 함께 살필 수 있는 삼거리 지점을 골라 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨을 설치했다. 소방차 진입이 어려운 곳에는 소화기함을, 비명이나 유리 깨지는 소리 등 위급 상황을 감지하는 인공지능(AI) 지능형 음원분석시스템 장치도 도입한다. 일부 지역에는 안내 문구를 비춰 골목을 밝히는 로고젝터를 설치한다.

시와 종로구의 디자인 가이드라인을 적용해 도시환경과 어우러지면서도 기능성과 미관을 갖춘 게 특징이다. 중국인 관광객 방문 비중이 높은 만큼 중국어도 병기했다.

유찬종 구청장은 “경복궁 서측은 지역에 깊은 애정을 가진 주민들의 일상이 머무는 공간이자 수많은 관광객이 찾는 장소”라며 “현장 여건을 꼼꼼히 헤아려 꼭 필요한 곳에 안전시설을 마련하고 누구나 안심하고 걸을 수 있는 골목길이 되도록 지속적으로 살피겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

숲과 레포츠 함께 즐긴다… 노원이 그리는 ‘미래 경

서준오 구청장 ‘노원 3.0’ 청사진

‘소통 행정’ 펼치는 강서, 주민자치회·통장 워크숍

주민자치 활성화 위해 머리 맞대 진교훈 구청장, 현장서 즉문즉답

“마포에 빌 게이츠, 왜 안 됩니까” [현장 행정]

‘2026 마포 청년 창업데이’

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr