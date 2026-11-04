중랑구의회 김미애 의원, ‘중랑형 스마트헬스케어센터’ 설치 제안



김미애 중랑구의원이 지난 2일 열린 제286회 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유 발언을 통해 ‘중랑형 스마트헬스케어센터’ 설치를 제안하고 있다. 사진: 김미애 의원 제공.

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서울 중랑구의회 김미애 의원은 지난 2일 열린 제286회 정례회 제2차 본회의에서 ‘중랑구민의 예방 중심 건강관리와 중랑형 스마트헬스케어센터 설치 제안에 관하여’라는 주제로 5분 자유발언을 했다고 4일 밝혔다.김 의원은 한국건강증진개발원 통계를 인용해 “2023년 중랑구 건강수명이 68.19세로 서울시 25개 자치구 중 하위권이며 전년보다 1.37세 감소했다”면서 “예방 중심의 건강관리가 필요하다”고 강조했다.이어 김 의원은 보건소의 건강검사와 운동처방, 영양교육 등 기존 사업을 연계해 건강측정부터 맞춤형 운동·영양관리와 사후관리까지 한 곳에서 받을 수 있는 ‘중랑형 스마트헬스케어센터’ 설치를 제안했다.또 주민 접근성과 건강관리 수요에 맞는 운영 모델을 마련하고, 복지관·주민센터·학교 등의 유휴 공간을 시범사업 대상지로 발굴할 것을 요청했다. 기존 공간과 보건소 사업을 연계해 초기 예산 부담을 줄이면서 추진할 수 있다고 설명했다.김 의원은 “건강은 병원에서만 지키는 것이 아니다”라며 “스마트헬스케어센터가 주민 가까이에서 건강을 지키는 거점이 되고, 구민의 건강수명 향상으로 이어질 수 있도록 적극적인 검토를 해야 한다”고 당부했다.조현석 기자