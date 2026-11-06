이효진 서울시의원 “사업 규모는 커졌지만 성과관리는 미흡”… 중장년 소상공인 디지털 전환지원사업 실효성 지적

지원예산 2년 새 85% 증가에도 지원업체 500곳 중 160곳 매출 감소… 성과관리 실효성 지적

매출 감소업체 컨설팅 완료율 33.8%·폐업업체 42곳 중 단 1곳… 사후관리 체계 개선 촉구

온라인 마케팅 중심의 일회성 지원 한계 지적… 소상공인의 자생적 디지털 경쟁력 강화 강조



질의하는 이효진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 기획경제위원회 이효진 의원(국민의힘, 서초4)은 지난 5일 열린 제340회 정례회 민생노동국 소관 행정사무감사에서 중장년 소상공인 디지털 전환지원 사업의 성과관리 및 사후관리 미흡 문제를 지적하고, 실질적인 디지털 경쟁력 강화를 위한 개선을 촉구했다.서울시가 제출한 자료에 따르면, 중장년 소상공인 디지털 전환 지원 사업 예산은 2024년 11억 8600만원에서 2026년 21억 9800만원으로 85.3% 늘어났으며, 지원 인원 목표도 250명에서 500명으로 확대됐다. 이에 서울시는 평균 매출 증가율 13%, 사업 만족도 96.09점 등의 긍정적인 성과를 강조하고 있다.그러나 2023년부터 2024년까지 지원받은 500개 업체 중 32%인 160곳은 지원 다음 해에 오히려 매출이 감소했다. 이들 중 사후관리 컨설팅을 마친 곳은 33.8%인 54곳에 불과했고, 101곳(63.1%)은 관련 교육이나 컨설팅 이력조차 확인되지 않았다. 평균 매출 증가율 같은 외형적 지표에 비해, 경영이 악화된 업체에 대한 원인 분석과 후속 조치가 부실하다는 비판이 나온다.또한 지원 기간 내 폐업한 42개 업체 중 사후관리 컨설팅을 완료한 곳은 단 1곳뿐이었다. 폐업 위험이 큰 업체를 조기에 포착해 경영 개선으로 연결하는 관리 체계가 실효성을 거두지 못하고 있다는 지적에 대해, 서울시 소상공인정책과장도 사후관리의 보완 필요성을 시인했다.또한 이 의원은 지원업체 250곳 중 144곳(57.6%)이 온라인 마케팅 분야에 집중된 점을 지적하며, 일회성 광고·홍보 지원을 넘어 소상공인이 직접 온라인 판매 채널을 운영하고 고객을 확보할 수 있도록 실무교육과 사후관리를 강화해야 한다고 강조했다.이효진 의원은 “소상공인 디지털 전환지원은 일회성 기술·광고 지원에 그쳐서는 안 된다”며 “평균 매출 증가율과 만족도뿐 아니라 성과부진 업체에 대한 후속 관리와 사업 종료 이후의 실제 활용 실적, 매출 개선 효과까지 점검해 소상공인의 자생적 경쟁력을 높여야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터