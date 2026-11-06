경북도의회, 학생 고립·은둔 위험군 조기발견 및 회복지원 방안 연구

‘위기학생 회복지원체계 연구회’ 연구용역 중간보고회 개최

학교 현장 중심의 조기발견 및 경북형 맞춤 지원 방안 정책 모색



6일 열린 ‘학교 내 고립·은둔 위기학생의 조기발견 및 회복지원체계 구축 연구’ 중간보고회. 경북도의회 제공

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경북도의회 의원연구단체인 ‘위기학생 회복지원체계 연구회’(대표 정한석 의원)는 6일 도의회 교육위원회 회의실에서 ‘학교 내 고립·은둔 위기학생의 조기발견 및 회복지원체계 구축 연구’ 중간보고회를 개최했다.청소년들의 사회적 고립과 은둔 현상이 교육적·사회적 핵심 과제로 떠오름에 따라, 경상북도 내 위기 학생들의 실태와 원인을 진단하고 학교 현장에 적합한 조기 발굴 및 실효성 있는 회복 지원 체계를 구축하고자 이번 연구용역이 마련됐다.이날 중간보고회에서는 연구 책임을 맡은 이보영 ㈜나로정책연구원 대표가 그간의 추진 경과와 핵심 내용을 발표했다. 주요 발표 내용에는 ▲고립·은둔 위기 학생의 개념 정립 및 유형화 ▲국내 실태조사 및 경북 지역별 현황 분석 ▲청소년과 청년 계층 간 고립·은둔 특성 비교 ▲국내외 정책 및 지원 사례 검토 ▲교사 서면 인터뷰 결과 ▲현장 맞춤형 조기발견·예방 체크리스트(안) 등이 포함됐다.특히 경북 지역의 특수성을 고려한 여건 분석과 함께, 교사 설문을 통해 일선 학교가 현장에서 겪는 위기 징후와 지원의 한계점을 세밀하게 짚어보았으며, 조기발견·예방 체크리스트(안)의 현장 적용 타당성과 실효성을 높이기 위한 심도 있는 논의가 이어졌다.연구회의 대표인 정한석 의원은 “고립과 은둔은 어느 날 갑자기 시작되는 것이 아니라 대인관계 어려움과 학업 스트레스, 정서적 불안 등이 복합적으로 누적되면서 나타나는 현상”이라며 “특히 위험군 학생 상당수가 여전히 학교에 적을 두고 있는 만큼, 학교 현장에서 작은 변화와 위험 신호를 조기에 포착하고 적절한 지원으로 연결하는 체계를 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.이어 “위기학생의 건강한 학교·사회 복귀를 위해 조기발견부터 상담·치유, 사후관리까지 연계하는 통합지원체계 구축이 필요하다”며 “이번 연구가 실효성 있는 정책으로 이어져 학생들의 건강한 성장과 회복을 뒷받침할 수 있도록 도의회 차원에서도 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.한편, ‘위기학생 회복지원체계 연구회’는 정한석 대표의원을 비롯해 김상희, 정세현, 백운성, 도희재, 장명수 의원 등 6명의 의원으로 구성되어 있으며, 내년 1월까지 연구용역을 마무리할 계획이다. 연구결과를 바탕으로 학교 현장 중심의 정책 대안을 마련하고, 관련 조례 제·개정 등 제도적 기반을 강화하는 데 적극 활용할 예정이다.이번 연구를 통해 학교 내 고립·은둔 위기학생을 조기에 발견하고, 학교와 지역사회가 함께하는 지속 가능한 회복지원체계를 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.류정임 리포터