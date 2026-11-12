종로구, 서촌의 역사 골목 걷는 ‘박노수미술관 답사 프로그램’

홍익대 조한·서울대 방민호 교수 등 해설



박노수미술관 전경

박노수미술관 전경

종로구 제공



박노수미술관 답사 프로그램 포스터

박노수미술관 답사 프로그램 포스터

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서울 종로구는 오는 14일, 21일, 28일에 종로구립 박노수미술관을 중심으로 서촌의 역사와 문화를 살펴보는 ‘2026년 박노수미술관 답사프로그램’을 운영한다고 12일 밝혔다.프로그램은 회차별로 다른 주제로 진행된다. 14일에는 ‘근대 건축유산을 걷다’를 주제로 조한 홍익대 건축학과 교수가 박노수 가옥의 건축적 특징을 설명하고, 이상범 가옥과 홍건익 가옥, 사직단을 차례로 걸으며 근대 한옥의 변화와 생활공간의 특징 등을 살펴본다.21일에는 ‘예술가의 흔적을 따라 걷다’를 주제로 방민호 서울대 국어국문학과 교수가 수성동계곡과 이중섭 집터, 박노수미술관, 이상범 가옥, 이상의 집을 돌아보며 예술가와 문학인의 삶과 창작을 공간적·시대적 맥락에서 풀어낼 예정이다.이어 28일에는 설재우 문화콘텐츠 크리에이터가 ‘골목에서 만나는 오늘의 서촌’을 주제로 누하동·통인동의 골목과 생활문화 공간을 안내한다. 또한 통인시장과 경복궁 서쪽 돌담길, 효자로를 걸으며 서촌의 문화적 가치를 느껴볼 수 있다.성인을 대상으로 회차별 20명씩 총 60명을 종로문화재단 홈페이지 등을 통해 선착순 모집한다. 참가비는 1만원이다.유찬종 구청장은 “서촌은 전통과 근대 건축 유산뿐 아니라 예술가와 문학인의 흔적, 주민 일상이 켜켜이 쌓여 있는 지역”이라며 “이번 답사를 통해 서촌의 역사와 공간이 지닌 가치를 깊이 이해하는 시간을 가져보길 바란다”고 말했다.김주연 기자