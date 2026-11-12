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양천구, 15일부터 이웃 사랑 실천하는 ‘따뜻한 겨울나기’

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서울 양천구는 겨울철 취약계층 지원을 위한 민간 복지재원을 마련하기 위해 오는 15일부터 3개월간 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 캠페인을 진행한다고 12일 밝혔다.
양천구 ‘따뜻한 겨울나기’
이기재 서울 양천구청장이 지난해 11월 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인에서 1호 기부자로 나선 모습.
양천구 제공


‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 저소득 취약계층의 생활 안정과 복지 증진을 위해 서울사회복지공동모금회, 양천구, 양천사랑복지재단이 매년 진행하는 민관협력 나눔 사업이다. 올해 모금 목표액은 12억원이다. 모금된 성금과 성품은 저소득 가구의 의료비·주거비·생계비 등 실질적인 복지 지원에 쓰인다.

기부는 18개 동 주민센터에서 가능하며, 전용 계좌 입금이나 QR코드를 통한 모바일 방식으로도 참여할 수 있다. 기부자에게는 기부금 영수증 발급과 세액공제 혜택이 제공된다.

구는 오는 17일 오후 3시 양천디지털미디어센터에서 이기재 구청장과 구민 등 140여명이 참석한 가운데 캠페인 선포식을 개최한다. 꾸준한 나눔으로 이웃사랑을 실천한 주민과 기업·단체에게 감사장을 전달한다.

이 구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 따뜻한 마음을 보태 주시는 구민께 깊이 감사드린다”며 “작은 나눔이 모여 누군가에게는 겨울을 버텨 낼 큰 힘이 된다”며 많은 참여를 당부했다.


김주연 기자
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