양천구, 신목동역 일대 안양천에 화려한 장미정원

양천구 신목동역 일대 안양천 장미정원

서울 양천구 신목동역 일대 안양천에 추진되는 장미정원 조성 전·후 모습.

양천구 제공

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서울 양천구는 신목동역 일대(목동 136-1) 안양천 경사면에 6000㎡ 규모의 장미정원을 조성한다고 13일 밝혔다.구는 이번달부터 조성을 시작해 내년 상반기까지 기존 경사면을 장미와 초화류가 어우러진 입체적인 정원으로 재구성할 예정이다.특히 안양천 지형과 주민 동선을 고려해 보는 위치에 따라 다채로운 풍경을 만날 수 있도록 조성할 계획이다. 산책로와 자전거 도로를 이용할 때도 장미 경관을 감상할 수 있도록 화관이 큰 품종을 중심으로 배치하고, 색감과 높낮이를 대비시킨다는 구상이다.또한 안양천의 흐름과 역동성을 형상화해 장미가 물결치듯 이어지는 형태로 정원을 구상 중이다. 경사면 하부에는 벤치 등 휴게시설을 설치한다.그간 구는 안양천 수변 공간의 활용도를 높이려고 신목동역 일대에 ‘수변활력거점 조성사업’을 추진해 왔다. 기존 바이크라운지를 ‘수변 전망카페’로 바꾸고, 하천변에는 카약이나 오리배 등을 탈 수 있는 수상레저시설을 조성하고 있다.이기재 구청장은 “안양천 장미정원은 신목동역 일대 수변 공간의 매력을 한층 높이는 새로운 명소가 될 것”이라고 말했다.김주연 기자