서울 강서구, 가을철 광견병 2500마리 예방 접중

31일까지 지정 동물병원…시술료 1만원 자부담

생후 3개월 이상 개·고양이 대상



강서구 광견병 예방접종

서울 강서구 가을철 광견병 예방접종 안내문

강서구 제공

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서울 강서구가 광견병을 예방하고 구민과 반려동물의 건강을 지키기 위해 오는 31일까지 ‘2026년 가을철 반려동물 광견병 예방접종’을 실시한다고 16일 밝혔다.광견병은 사람과 동물 모두에게 감염될 수 있는 인수공통감염병이자 제2종 가축전염병이다. 치사율이 높아 반려동물과 구민의 안전을 위해 정기적인 예방접종이 필수다.예방 백신 비용은 무료로 시술료 1만원만 부담하면 된다. 접종 대상은 생후 3개월 이상 개와 고양이 총 2500마리다. 개의 경우 동물등록을 마친 경우만 백신을 지원한다.내장형 동물등록이 되어 있지 않은 개는 외장형 칩, 인식표 또는 동물등록증을 지참하고 지정 동물병원을 방문해야 한다. 고양이의 경우 동물등록 여부와 관계없이 혜택을 받을 수 있다.접종은 강서구 관내 지정 동물병원 45개소에서 진행된다. 병원 목록은 강서구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.구는 총 2500마리 분량의 백신을 동물병원에 공급한다. 접종 지원은 선착순으로 백신 소진 시 사업이 조기 종료될 수 있다.진교훈 구청장은 “광견병 예방은 내 반려동물은 물론 이웃의 안전을 지키는 확실한 실천”이라며 “접종 지원이 선착순으로 진행되는 만큼 지정 동물병원을 확인해 기간 내 꼭 예방접종을 완료해 주시기 바란다”고 당부했다.김주연 기자