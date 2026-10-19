용산구의회, ‘제33회 용산구민의 날 기념식’ 참석…“구민 신뢰에 보답할 것”



지난 16일 서울 용산아트홀 대극장 미르에서 열린 ‘제33회 용산구민의 날 기념식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진: 용산구의회 제공.

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서울 용산구의회(의장 장정호)는 지난 16일 용산아트홀 대극장 미르에서 열린 ‘제33회 용산구민의 날 기념식’에 참석해 지역 발전에 헌신한 구민들을 격려하고 주민들과 소통하는 시간을 가졌다고 19일 밝혔다.‘용산구민의 날’은 1946년 용산구 공식 출범을 기념하기 위해 용산구의회 제23차 임시회 의결을 거쳐 제정됐다. 1994년 첫 회를 시작으로 매년 구민의 단결을 도모해 온 이 자리에는 장정호 의장 등 구의원들이 참석해 지역 발전의 주역인 구민들에게 축하의 뜻을 전했다.이날 본 행사에 앞서 장 의장과 구의원들은 행사장 입구에서 입장하는 주민들을 맞이했다. 이어 열린 기념식에서 의원들은 지역 발전에 헌신한 13명의 구민대상 수상자에게 축하를 건넸다.장 의장은 주요 내빈들과 함께 ‘미래를 여는 매력도시 용산’의 비전을 알리는 레이저 퍼포먼스에 참여해 행사의 의미를 더했다.장 의장은 축사에서 “용산은 국제업무지구와 용산공원 조성 등을 통해 대한민국의 미래를 이끌어갈 품격 있는 도시로 새로운 도약을 준비하고 있다”면서 “제10대 용산구의회도 ‘공감하는 의정, 신뢰받는 의회’라는 목표 아래 늘 현장에서 답을 찾고, 투명하고 책임 있는 의정활동으로 구민 여러분의 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.조현석 기자