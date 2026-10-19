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비반려인도 즐기는 반려동물 축제 ‘노원반함’

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31일 마들스포츠타운서 열려
골든벨·토크 콘서트 등도 마련


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2025년 반려동물 문화축제 ‘노원반함’에 참가한 강아지들.
노원구 제공


서울 노원구는 31일 마들스포츠타운 축구장에서 제9회 반려동물 문화축제 ‘노원반함’을 개최한다고 19일 밝혔다. 노원반함은 ‘반려인과 비반려인이 함께 행복한 노원’ 슬로건에 따라 동물 동반 여부와 관계없이 누구나 즐길 수 있는 참여형 프로그램이다.

메인 무대에서 ‘펫티켓 골든벨’로 축제의 시작을 알린다. 반려동물 행동 전문가인 설채현 수의사가 ‘건강한 반려 생활’을 주제로 토크 콘서트를 한다. 또 매직 버블쇼를 비롯해 동물 보호 교육과 반려동물 응급 처치 교육이 이어진다. 운동장에서는 어질리티(장애물 코스) 국가대표팀의 시범 공연을 시작으로 반려견 올림픽이 진행된다. 반려견과 함께 기본 에티켓을 익히는 ‘에티켓 5’와 어린이 파크골프는 현장 신청이다.

‘댕댕이존’에서는 반려견 위생 미용, 운동법, 행동 교정 상담과 함께 아로마 물티슈, 장난감, 인식표 만들기를 한다. ‘어린이존’에서는 반려동물 직업 체험과 견종 맞히기, 페이스 페인팅 등 다양한 즐길 거리를 제공한다.

서준오 구청장은 “앞으로도 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 성숙한 반려문화가 지역사회에 뿌리내릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-10-20 21면
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