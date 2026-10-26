구로, 참전유공자 미망인에 월 7만원 보훈예우수당

9월까지 총 239명 보훈수당 받아

장인홍 청장 “예우가 이어지도록”



장인홍 서울 구로구청장

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서울 구로구는 참전유공자 사망 후 남겨진 배우자에게 월 7만원의 보훈예우수당을 지급하고 있다고 25일 밝혔다. 3월부터 수당을 지급하기 시작했으며, 9월 말까지 239명이 받았다.이는 ‘참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률’ 개정으로 참전유공자의 배우자가 국가보훈대상자에 포함된 데 따른 조치다. 참전유공자가 사망하면 배우자가 선순위 유족으로 인정받아 국가보훈대상자로 등록한 뒤 구에서 지급하는 수당을 받을 수 있다. 지원 대상은 구에 주민등록을 둔 참전유공자의 배우자 중 국가보훈등록증을 발급받은 사람이다. 수당은 매달 25일 지급된다. 수령을 원하면 먼저 서울남부보훈지청에 방문하거나 우편으로 국가보훈대상자 등록을 신청해야 한다. 이후 국가보훈등록증을 발급받아 동주민센터에서 신청하면 된다.장인홍 구청장은 “참전유공자의 헌신에 대한 예우가 유가족에게도 이어질 수 있도록 지원하고 있다”며 “빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 안내하겠다”고 말했다.이범수 기자