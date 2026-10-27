서울Pn

검색

2030년까지 서울안심벨 130만개… 더 촘촘해질

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 달리다 아리수 마시고 인증하면 경품…서울시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가을밤 물들일 ‘정동야행’ 손님맞이 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 8년 연속 ‘대한민국 건강도시상’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

박희정 서울시의원 “옥외광고 활성화 공감… 서울 특성 맞는 단계적 규제 완화 필수”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

박희정 서울시의원이 서울시 옥외광고 제도개선 공청회에 참석하고 있다.
서울시의회 제공


서울특별시의회 도시계획균형위원회 박희정 부위원장은 지난 26일 서울시의회 의원회관 제2대회의실에서 개최된 ‘서울시 옥외광고 제도개선 공청회’에 참석해, 옥외광고산업 활성화의 당위성에 공감하면서도 서울의 도시경관을 고려한 ‘전략적·단계적 접근’을 주문했다.

서울특별시 디자인정책관과 서울시의회 도시계획균형위원회가 공동 주최·주관한 이번 공청회는 ‘미디어가 지역 명소화에 미치는 영향’을 주제로, 옥외광고 관련 조례 개정안의 주요 쟁점을 점검하고 각계의 목소리를 수렴하기 위해 마련됐다.

현재 서울시는 ▲벽면 이용 간판의 타사광고(건물 입주업체 외 외부 기업 광고) 허용지역 확대 ▲특정구역 내 광고물 표시·설치기준 완화 범위 구체화 ▲광고물 최대 표시 면적 확대 등을 핵심 과제로 추진하고 있다.

이날 박 부위원장은 뉴욕 타임스스퀘어와 도쿄 시부야 등 대형 디지털 옥외광고가 지역을 명소화하고 경제에 활력을 불어넣은 긍정적 사례를 언급했다. 다만 “서울이 가진 고유의 역사성과 도시 미관에 미칠 파급효과를 면밀히 따져봐야 한다”며, “무분별한 규제 완화보다는 파급력이 큰 지역을 중심으로 광고 특화지역을 전략적으로 선별하는 지혜가 필요하다”고 강조했다.

특히 박 부위원장은 “서울의 25개 자치구 모두에 동일한 방식의 옥외광고 활성화가 적합한 것은 아니다”라며 “지역별 전략 없이 조례상 규제 기준을 지나치게 완화하면 향후 부작용이 발생하더라도 다시 규제하기 어려워질 수 있다”고 우려를 표명했다.

이어 미국 로스앤젤레스(LA)의 디지털 전광판 운영 중단 판결과 브라질 상파울루의 시각 공해 대응인 도시 전역 옥외광고 전면 금지 내용을 담은 ‘클린 시티 법’을 소개하며, 광고산업의 경제적 효과뿐 아니라 도시경관과 시민 생활환경에 미치는 영향을 종합적으로 검토해야 한다고 강조했다.

이번 정례회에서 논의될 조례 개정안과 관련해서는 광고물 최대 표시 면적을 2000㎡까지 확대하는 방안의 적정성과 공업지역으로의 타사광고 허용 범위 확대에 대한 신중한 검토를 주문했다.

박 부위원장은 “금천구처럼 공업지역과 주거지역이 혼재된 곳에서는 대형 전광판 설치가 주민 생활환경에 직접적인 영향을 미칠 수 있다”며 “우선 상업지역에 적용해 빛 공해와 주민 불편 등의 영향을 확인하고, 운영 효과를 검증한 뒤 공업지역으로 확대하는 단계적 접근이 필요하다”고 제안했다.

끝으로 박 부위원장은 “같은 옥외광고라도 누군가에게는 관광 명소이자 즐거운 볼거리이지만, 다른 이에게는 시각적 부담으로 다가올 수 있다”며 “옥외광고의 긍정적 효과와 부작용을 함께 고려해 서울의 도시경관과 시민의 쾌적한 생활환경이 조화를 이루는 방향으로 제도를 개선해야 한다”고 강조했다.

한편, ‘서울특별시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안’은 지난 서울시의회 제338회 임시회 도시계획균형위원회 심사에서 추가 검토가 필요하다는 의견에 따라 심사가 보류된 바 있다. 이번 공청회는 조례 개정에 앞서 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

신성은 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

맷돌 돌리고 화분 꾸미고… 강북에 펼쳐진 ‘가을 팜

강북 첫 도시농업 축제 열려

현장에서 답 찾는 ‘금천현장톡’

10개동 돌며 소통… 소통문자도 비가림 시설 건의에 “즉각 검토” 최기찬 청장 “주민목소리 경청”

마포는 인파 몰릴 핼러윈도 걱정없다

홍대 안전요원↑… 합동상황실도 유동균 청장 “현장중심 안전관리”

1800명 마음 돌본 도봉 ‘정신건강의 날’

전문의 초청 스트레스 주제 강연 자가 평가·인식 개선·상담 등 제공

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr