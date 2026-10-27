수원시-성균관대-나노기술원, ‘첨단 반도체 연구개발·지역산업 생태계 조성’ 맞손



유지범 성균관대 총장(왼쪽부터), 이재준 수원특례시장, 변대석 한국나노기술원 원장이 26일 수원시청에서 ‘첨단 반도체 연구개발 및 지역산업 생태계 조성을 위한 업무협약협약’ 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시와 성균관대학교, 한국나노기술원이 26일 첨단 반도체 연구개발과 지역 산업 생태계 조성을 위해 손을 잡았다.세 기관은 수원시의 산업 육성 정책과 성균관대, 한국나노기술원의 연구 인프라·전문인력을 연계해 관내 반도체 기업이 기술 경쟁력을 강화하고, 전문 인력 양성을 위한 협력 기반을 마련할 계획이다.협약에 따라 ▲첨단 반도체 연구개발 활성화, 지역 산업 생태계 조성 ▲관내 반도체 기업 육성·지원, 기술 경쟁력 강화 ▲협약기관 연구 인프라 활용, 반도체 전문인력 양성·교류 등을 협력한다.유지범 성균관대 총장은 “첨단 반도체 분야 기술과 인재의 확보는 수원시의 발전 동력이자 나아가 대한민국 산업 경쟁력의 기반이 될 것”이라며 “성균관대의 글로벌 연구 역량과 국내외 협력네트워크를 이번 사업에 적극적으로 활용하겠다”고 밝혔다.변대석 한국나노기술원장은 “오늘 협약은 수원시의 정책, 성균관대의 연구역량과 인재, 한국나노기술원의 연구 인프라를 하나로 잇는 출발점”이라며 “오늘 협약이 수원이 대한민국 첨단 반도체 혁신의 거점으로 성장하는 첫걸음이 되길 바란다”고 말했다.이재준 수원시장은 “이번 협약이 수원시의 첨단산업 생태계를 더 견고하게 하고, 고도화하는 계기가 될 것”이라며 “오늘 협약이 디딤돌이 돼 대한민국 첨단산업 생태계 구축에 큰 역할을 하고, 나아가 세계 기술 혁신에 이바지하길 바란다”고 밝혔다.안승순 기자