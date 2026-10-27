경남 원전기업 5곳에 330억원 투자…SMR 산업 성장 가속

범한메카텍·고려정밀공업 등 5개 사 투자

1000억원 규모 2차 펀드 추가 조성 예정

대기업 수주 물량 지역 발주 확대 등 추진



27일 ‘원전산업 성장펀드 투자, SMR 기업 현장간담회’ 모습. 2026.10.27. 경남도 제공

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경남도가 도내 원전 기업의 소형모듈원자로(SMR) 시장 진출을 돕고자 정책 금융 지원을 대폭 강화하고 있다.도는 27일 창원 성산구 범한메카텍에서 박완수 도지사 주재로 ‘원전산업 성장펀드 투자 SMR 기업 현장간담회’를 열고, 투자 성과 점검과 사업 확대 방안을 논의했다.이날 간담회에는 펀드 운용사와 투자를 유치한 도내 SMR 기업 5곳의 관계자들이 참석했다.‘원전산업 성장펀드’는 기존 원전 제조기업의 SMR 분야 진출을 지원하고자 지난해 12월 586억원 규모로 결성됐다. 경남도와 금융위원회, 한국수력원자력, 산업은행 등이 공동 출자하고 전문 운용사인 VL인베스트먼트가 운용을 맡고 있다.도는 30억원을 약정하며 출자금의 3배 이상을 도내 기업에 투입하는 조건을 내걸었다. 펀드 결성 10개월 만에 도 출자 약정액의 11배에 달하는 330억원이 도내 SMR 기업 5곳에 투입됐다.기업별 투자액은 범한메카텍 100억원, 고려정밀공업 100억원, 알이에스 50억원, 상림엠에스피 50억원, 갓테크 30억원이다.투자 기업들은 기존 원전·기계·플랜트 분야의 기술력을 바탕으로 SMR 핵심 부품·장비 국산화에 박차를 가하고 있다.범한메카텍은 압력용기와 열교환기를, 고려정밀공업은 전자빔용접 시스템 개발을 추진 중이다. 알이에스는 정밀주조 핵심부품, 상림엠에스피는 로봇 용접 자동화, 갓테크는 금속분말 소재와 3D프린팅 정밀부품 개발에 집중하고 있다.이날 간담회에서 기업들은 금융 지원과 더불어 실질적인 수주 기반 확대 정책을 요청했다.도내 대기업의 수주 물량이 지역 중소기업에 더 많이 발주될 수 있도록 징검다리 역할을 해달라는 요구다. SMR 부품 제조 기업으로 한정된 지원 대상을 제조 장비 기업까지 넓혀달라는 건의도 있었다.경남도는 ‘SMR 글로벌 육성전략 2.0’에 따라 2035년까지 SMR 독자 수출기업 100개 사 육성을 목표로 혁신제조 기술개발과 제작·시험검사 인프라 구축을 병행한다는 방침이다.펀드 운용사인 VL인베스트먼트 역시 2027년 3월 결성을 목표로 1000억원 규모의 2차 펀드 조성을 추진하며 자금 지원에 나선다.박완수 경남도지사는 “SMR 산업을 육성하려면 성장펀드를 통한 적시 자금 지원이 무엇보다 중요하다”며 “제도와 지원체계를 차질 없이 마련하고 현장에서 제기된 건의 사항 중 도 차원에서 해결할 수 있는 사안은 즉시 개선하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자