경북도의회, 제143회 청소년의회교실 운영…학생들 직접 안건 제안·토론

영덕 강구중학교 학생들, 1일 도의원으로 조례안 제안·토론·전자투표 체험

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경상북도의회(의장 김희수)는 27일 본회의장에서 영덕 강구중학교 학생 22명을 대상으로 ‘제143회 경상북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.행사에 참여한 영덕 강구중학교 2~3학년 학생들은 하루 동안 도의원 되어 다양한 안건을 제안하고, 질의와 토론을 거쳐 전자투표로 의결하는 등 실제로 운영되는 지방의회 전 과정을 체험했다.학생들은 3분 자유발언을 통해 ▲쓰레기 무단 투기를 하지 말자 ▲영덕군 빈집을 활용한 ‘한 달 농촌살이’ 제안 ▲인도 위 불법주정차 문제 해결 방안 등 지역사회와 일상생활에서 접할 수 있는 다양한 주제에 대해 자신의 생각을 발표했다.이어 ▲영덕군 내 인도 설치 조례안 ▲청소년 범죄 처벌 강화 조례안 등 직접 발의한 2건의 조례안을 놓고 열띤 토론을 펼쳤으며, 각 조례의 필요성과 실효성에 대해 합리적인 해결 방안을 모색하는 시간을 가졌다.이날 처음에는 낯선 환경에 다소 긴장했던 학생들도 직접 안건을 내고 생각을 발표하면서 점차 활기를 띠며 적극적으로 참여했다.이날 행사에 함께한 영덕 출신 황재철 경북도의원은 “이곳은 경북의 주요 정책과 지역 현안을 결정하는 뜻깊은 본회의장”이라며 “오늘 하루 도의원이 되어 우리 동네의 문제를 스스로 고민하고 해결책을 찾아보는 보람찬 시간이 되길 바란다”고 따뜻하게 격려했다.한편 경북도의회는 청소년의회교실을 매년 운영하며, 학생들이 지방의회의 기능과 역할을 자연스럽게 배우고 지역 문제에 대해 소통하며 건강한 민주시민으로 성장할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고 있다.김지수 리포터