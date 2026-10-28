수원시, 팔달구에 피지컬 AI 기술 기반 ‘스마트도시 서비스 구축’



이재준 수원시장이 27일 ‘수원시 거점형 스마트도시 조성사업’ 착수보고회에서 발언하고 있다. 수원시 제공

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수원특례시가 수원역, 화서·고등동 등 팔달구 일원에 피지컬 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 스마트도시 서비스를 구축한다.시는 27일 시청에서 ‘수원시 거점형 스마트도시 조성사업’ 착수보고회를 열고, 사업 추진 방향과 세부 수행계획 등을 공유했다.앞서 수원시는 지난 6월 국토교통부 ‘2026 거점형 스마트도시 조성사업’ 공모에 선정돼 3년간 국비 최대 160억원을 지원받는다. ‘거점형 스마트도시 조성’은 스마트도시가 전국에 확산될 수 있도록, 거점 기능을 할 수 있는 종합 실증도시를 조성하는 사업이다.수원시는 피지컬 인공지능(AI) 기술을 기반으로 교통 허브, 시민편의 허브, 안전 재난 허브, 포용 교육 허브 등 4개 거점 허브를 구축하고 기업 실증을 지원해 데이터에 기반한 도시 혁신을 추진한다.카셰어링, 주차로봇 등으로 스마트 모빌리티 체계를 구축하고, 시민공감센터, 전통시장 로봇배송 등으로 로봇을 기반한 시민 편의성을 높인다. 또 순찰로봇, 재난 대응 플랫폼 등으로 안전·재난 대응체계를 강화하고, 웨어러블 피지컬 인공지능(AI) 건강케어, 피지컬 인공지능(AI) 창업지원센터 등으로 포용교육 환경을 만든다.해당 사업에는 수원도시재단, 현대자동차㈜, 기아㈜, 한전케이디엔㈜, ㈜씨엘모빌리티, 가온로보틱스㈜, ㈜콜로세움코퍼레이션, ㈜영국씨앤피 등 8개 기관이 함께한다.이재준 시장은 “거점형 스마트도시 서비스를 이용할 시민의 편의를 최우선으로 사업을 추진해야 한다”며 “이번 실증도시 조성 사업 결과가 수원시의 다른 사업에 유용하게 적용하고, 전국으로 확산될 수 있도록 체계적으로 추진하길 바란다”고 말했다.안승순 기자