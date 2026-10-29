도쿄 콘텐츠 마켓에 ‘부산 공동관’ 선다

시, 기업 콘텐츠·지재권 소개부산시와 부산정보산업진흥원은 28일부터 30일까지 일본 도쿄에서 열리는 콘텐츠 마켓 ‘티프콤(TIFFCOM) 2026’에서 부산공동관을 운영한다고 밝혔다. 티프콤은 도쿄국제영화제와 연계해 열리는 아시아 주요 콘텐츠 전문 마켓이다.
부산공동관에서는 비즈웨이브, ㈜케이드래곤, OMD아틀리에, ㈜미스테리타운, 빨간고양이단 주식회사 등 지역 우수 기업 5개 사가 참여해 보유한 콘텐츠와 지식재산권(IP)을 선보인다.
진흥원은 참가 기업의 성공적인 현지 판로 개척을 위해 맞춤형 바이어 발굴, 1대1 비즈니스 상담, 전담 통역 및 현지 관계망 형성 등을 집중적으로 지원한다. 이를 통해 참가 기업들이 세계 각국 제작사, 배급사, 방송·플랫폼 관계자와 교류하며 협력 기회를 모색하고 유통 판로를 개척할 수 있을 것으로 기대한다.
진흥원은 지난 7월 중국 ‘라이선싱 엑스포 상하이 2026’에 참가해 지역 기업에 IP 거래 사업을 할 수 있도록 지원했다. 이번 티프콤에서는 콘텐츠 유통·배급과 공동제작 등으로 협력 분야를 넓힐 수 있도록 지원할 예정이다.
진흥원 관계자는 “부산공동관 운영이 지역 기업의 우수 콘텐츠를 세계 시장에 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 기업 수요에 맞춘 지원으로 콘텐츠 기업의 해외 진출과 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.
부산 정철욱 기자
2026-10-29 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지