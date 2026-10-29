주수현 서울시의원, 마음건강 위한 공공심리서비스 중요성 강조… “서울형 심리서비스 발전 적극 기여할 것”

서울시광역심리지원센터 ‘마음을 잇고, 내일을 열다’ 심포지엄 참석

일상관리에서 자살예방까지, 공공심리서비스 역할 강조



지난 27일 서울역사박물관 야주개홀에서 개최된 서울시광역심리지원센터 심포지엄 ‘마음을 잇고, 내일을 열다’에 참석해 축사하는 주수현 의원. 서울시의회 제공

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주수현 서울시의회 보건복지위원회 부위원장(국민의힘, 비례)은 지난 27일 서울역사박물관 야주개홀에서 개최된 서울시광역심리지원센터 심포지엄 ‘마음을 잇고, 내일을 열다’에 참석해 축사를 맡았으며, 도시의 급격한 성장 속에서 시민의 정신건강을 세심하게 보살피는 공공심리서비스의 가치와 중요성을 거듭 강조했다.‘서울형 심리서비스의 협력과 도약’을 대주제로 열린 이번 행사는 서울시광역심리지원센터의 지난 1기 운영 성과를 돌아보고 앞으로 나아갈 방향을 점검하고자 마련됐다. 행사에서는 공공심리서비스의 당위성을 짚어보는 기조강연과 더불어, 지역사회 내 긴밀한 협력 체계 구축 및 서울형 심리서비스 모델 고도화를 위한 단계별 과제를 심도 있게 다루는 주제발표와 종합토론이 이어졌다.정신건강의학과 전문의인 주 부위원장은 축사를 통해 서울이 세계적인 도시로 성장하는 가운데 시민의 정신건강도 함께 살펴야 한다고 강조했다. 특히 “세계적인 도시의 품격은 시민 한 사람 한 사람의 마음이 건강할 때 완성된다”며 시민의 마음을 전문적으로 돌보는 심리지원의 의미를 짚었다.이어 서울시 심리서비스의 컨트롤타워 역할을 수행해 온 센터의 노력을 격려했다. 주 부위원장은 “그간 서울시에 흩어져 있던 심리지원을 통합하고, 공공과 민간 기관을 연계하고, 심리서비스의 질을 높이는 등 시민의 심리지원을 위해 애써 주신 종사자분들께 큰 박수를 보낸다”고 말했다.또한 이번 심포지엄이 그간의 운영 성과를 돌아보고 서울형 심리서비스의 발전 방향을 논의하는 자리라는 점에서 큰 기대를 나타내며, 보건복지위원회 부위원장이자 정신건강의학과 전문의로서 서울형 심리서비스 모델을 구축하는 데 적극적으로 기여하고 지원하겠다는 뜻을 내비쳤다.끝으로 주수현 부위원장은 “앞으로도 센터가 시민 곁의 든든한 마음건강 길잡이가 되어 주길 바란다”며 시민의 마음건강을 위한 센터의 지속적인 역할을 당부했다.류정임 리포터