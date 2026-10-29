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‘혼자가 아닌 우리’…수원시, ‘새빛 관계망’으로 중장년층 고립 예방

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수원시 자료


수원특례시는 사회적 고립 위험도가 높은 중장년층의 관계 회복을 지원하는 ‘새빛 관계망 프로그램’을 운영한다고 29일 밝혔다.

새빛 관계망은 실직·퇴직, 가족관계 변화 등으로 사회적 관계가 끊어지기 쉬운 50~60대 중장년층에게 사회적 관계망 형성을 지원하는 프로그램이다.

12월 10일까지 사회적 고립 위험이 있는 중장년층 30여 명을 3개 반으로 나눠 고등동·매산동 어울림센터에서 프로그램을 진행한다.

수원시사회적기업협의회가 수행하는 새빛 관계망 프로그램은 함께 음식을 만들고 나누며 자연스럽게 관계를 형성하는 ‘소셜 다이닝’, 글씨와 그림을 활용한 창작활동으로 자기표현과 자존감 회복을 돕는 ‘캘리그래피’, 참여자의 변화를 살펴보기 위한 사전·사후 심리검사 등으로 구성된다.

시는 지난해에도 고립 위험이 있는 중장년층 16명을 대상으로 심리상담, 소셜다이닝, 공예 등 5개 프로그램을 운영했다.

이재준 시장은 “사회적 고립을 예방하려면 이웃과 소통하며 관계를 맺을 기회를 마련하는 게 중요하다”며 “고립 위험 가구가 지역사회와 연결되고, 일상에서 관계를 회복하도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

안승순 기자
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