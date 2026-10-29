최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장, 경기도 착한기업 인증 전달… “인증 넘어 성장까지 이어줘야”



▲최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장이 28일 광명시 ㈜다누시스에서 열린 ‘2026년 찾아가는 착한기업 인증 수여식’에서 강원호 대표이사에게 경기도 착한기업 인증서와 현판을 전달하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 최민 부위원장(더불어민주당, 광명2)은 28일 광명시 일직로 소재 ㈜다누시스에서 개최된 「2026년 찾아가는 착한기업 인증 수여식」에 참석해 착한기업 인증서와 현판을 전달하고 임직원들을 격려했다.이날 수여식은 기업 소개와 선정 경과 보고에 이어 인증서 및 현판 전달, 격려사, 기업 애로사항 청취, 연구소 현장 시찰 순으로 진행됐다. 행사에는 최민 부위원장을 비롯해 강원호 ㈜다누시스 대표이사와 임직원, 경기도 공정경제과 및 경기도경제과학진흥원 관계자들이 함께했다.2002년 설립된 ㈜다누시스는 인공지능(AI) 영상분석 기반의 스마트 관제솔루션 등을 개발해 도시 안전 분야에 기술을 공급하고 있는 광명시 소재 기술기업이다. 이번 인증 심사에서는 임직원 정기 봉사와 지자체 CCTV 무상 설치 등 보유 기술을 활용한 지역사회 공헌 활동과 더불어 산학협력을 통한 청년 채용 확대, 정규직 전환, 일·가정 양립 제도 정착 등 고용 문화 개선을 통해 사회적 가치를 실현한 점이 반영됐다.최민 부위원장은 기업 관계자들의 현장 건의 사항을 청취한 뒤 연구소를 찾아 AI 영상관제 장비와 관제 시스템 운영 실태를 점검했다.이 자리에서 최 부위원장은 착한기업 인증 제도가 일회성 지원에 머물러서는 안 된다는 점을 짚었다. 최 부위원장은 “착한기업 인증을 받기까지는 기업 문화부터 납세 실적에 이르기까지 다각도의 엄격한 검증을 거친다”라며 “단순히 인증서와 지원금을 전달하고 끝내는 것이 아니라, 기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 실질적으로 필요한 사후 지원을 이어 주고 체계적으로 관리해 주는 것이 중요하다”라고 강조했다.이를 위한 구체적인 후속 지원 방안으로는 경기도 공공조달 과정에서 착한기업에 가산점을 부여하는 제도와 킨텍스(KINTEX)와 연계해 관련 박람회 개최 시 부스 설치를 지원하는 방안 등을 제안했다. 최 부위원장은 “인증을 담당하는 부서는 선정 절차까지 맡더라도, 이후에는 경기도경제과학진흥원의 유관 부서가 인증기업 정보를 인계받아 지속적으로 관리하고 육성해야 한다”라고 당부했다.아울러 최 부위원장은 “경제노동위원회 소관에는 킨텍스처럼 기업 판로 개척과 밀접하게 연관된 산하기관들이 포진해 있다”면서 “도내 착한기업들이 마이스(MICE) 산업 영역까지 판로와 기회를 넓힐 수 있도록 산하기관 간 연계 체계를 면밀히 점검하겠다”라고 밝혔다.한편 「경기도 착한기업 인증 조례」에 근거해 운영되는 ‘경기도 착한기업 인증’은 지역경제 기여도와 사회공헌, 윤리경영 등 사회적 가치를 실현한 도내 중소기업과 사회적경제조직을 발굴해 인증하는 제도다. 올해는 지난 3월 공고 및 접수를 시작으로 서류심사와 현장실사, 8월 25일 심사위원회를 거쳐 최종 대상 기업을 선정했으며, 인증 기업에는 3년의 유효기간 동안 현판 수여와 함께 마케팅·사업화 비용 지원, 중소기업 지원사업 가점 등의 혜택이 제공된다.양승현 리포터