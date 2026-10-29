최만식 경기도의원 “위례, 살기 좋은 완성형 도시로”… 수변공원·교통·생활 인프라 개선 강조



▲최만식 경기도의원(오른쪽)이 28일 성남 위례역사수변공원 일대에서 진행된 OBS ‘경기의정 예:썰’ 인터뷰 촬영에서 공원 환경개선 현황과 생활 인프라 확충 방안을 설명하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)이 28일 진행된 OBS ‘경기의정 예:썰’ 인터뷰 촬영에서 위례역사수변공원을 비롯한 위례지역의 정주 여건과 교통·생활 인프라 개선 방향을 제시했다.이날 최만식 의원은 창곡천을 따라 조성된 위례역사수변공원 일대를 둘러보며 그간의 공원 환경개선 현황과 향후 보완해야 할 과제를 짚었다. 특히 주민 의견을 수렴해 추진한 왕벚나무 식재와 인근 아파트 단지에서 수변공원으로 이동할 수 있는 연결로 조성 사례를 설명하며, 주민이 일상에서 체감할 수 있는 환경 변화의 필요성을 언급했다.최 의원은 앞으로도 공연공간 마련과 노후 시설물 정비, 야간 조명 개선 등을 이어가 위례역사수변공원이 아침·저녁으로 걷고 운동할 수 있는 공간이자 가족과 이웃이 만나 소통하는 지역의 휴식처로 자리매김하도록 지속해서 보완해야 한다고 밝혔다.아울러 공원 환경 개선이 지역경제 활성화로 이어질 수 있다는 점도 짚었다. 최 의원은 “주민들이 즐겨 찾는 공원이 되고 외부에서도 사람들이 찾아오면 주변 카페와 상점에도 자연스럽게 활력이 생긴다”라며 “위례역사수변공원이 주민의 쉼터이면서 지역상권에도 도움이 되는 공간으로 발전했으면 한다”라고 말했다.위례지역의 전반적인 교통망과 생활 인프라 확충 과제도 함께 다뤘다. 최 의원은 위례와 복정1지구 등 신규 조성 지역은 인구 유입 속도에 발맞춰 교통과 학교, 생활편의시설을 적기에 구축하는 것이 중요하다며, 원도심 주거환경 개선과 더불어 신도시 주민들이 겪는 생활 불편 사항도 꾸준히 챙기겠다고 설명했다.최 의원은 “지역정치는 주민의 생활 현장과 정책을 연결하는 일”이라며 “거창한 사업보다 주민들이 매일 걷는 길과 이용하는 공원, 교통과 학교처럼 일상에서 ‘우리 동네가 더 좋아졌다’고 느낄 수 있는 변화를 만드는 데 힘쓰겠다”라고 강조했다. 이어 “위례가 주거공간에 머무르지 않고 교통과 문화, 휴식과 생활편의가 어우러진 살기 좋은 도시로 자리 잡을 수 있도록 주민들의 목소리를 계속 듣고 현장에서 답을 찾겠다”라고 덧붙였다.한편 최만식 의원이 출연하는 OBS ‘경기의정 예:썰’은 오는 2026년 11월 21일 오후 2시 40분에 방송될 예정이다.양승현 리포터