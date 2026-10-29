김현덕 경기도의원 “스마트폰을 내려놓고 소통과 배움으로 성장하는 학교 기대”



▲김현덕 경기도의원(앞줄 오른쪽 세 번째)이 28일 수원 경기도교통연수원에서 열린 안민석 경기도교육감 초청 ‘찾아가는 교육감실’ 행사에 참석해 학부모 및 교육 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)이 28일 수원 경기도교통연수원에서 개최된 안민석 경기도교육감 초청 ‘찾아가는 교육감실’ 행사에 참석해 경기교육의 핵심 정책 방향을 함께 살피고, 학생들의 건강한 성장과 교육 여건 개선의 필요성을 강조했다.경기수원교육지원청(교육장 김혜리) 주최로 열린 이날 행사에는 안민석 경기도교육감을 포함해 지역 국회의원과 도의원, 학부모, 교육 관계자 등 400여 명이 자리를 함께했다. 참석자들은 학생들의 학습 여건을 개선하고 미래교육이 나아갈 방향을 모색하기 위해 폭넓은 의견을 나눴다.이날 자리에서는 학생들의 균형 잡힌 성장을 뒷받침하고자 경기도교육청이 역점 추진 중인 ‘폰 프리 스쿨(Phone Free School)’ 정책을 비롯해 독서·예술·스포츠 중심의 RAS 교육, 학교와 지역사회 간 경계를 허무는 ‘벽깨기 교육’ 등 주요 교육정책들이 안내됐다.아울러 디지털 학습환경 개선과 학급당 학생 수 감축, 특수교육 지원 등 일선 학부모들이 일상에서 체감하는 여러 교육 현안에 대한 목소리도 공유됐다. 이를 통해 학교와 가정, 지역사회가 힘을 모아 바람직한 교육 생태계를 구축해야 한다는 데 공감대를 형성했다.김현덕 의원은 “스마트폰을 잠시 내려놓고 배움에 집중하며 친구들과 직접 소통하는 경험은 아이들의 건강한 성장에 중요한 밑거름이 될 것”이라며 “단순히 스마트폰 사용을 제한하는 데 그치지 않고, 학생들이 독서와 예술, 체육활동을 통해 자신의 가능성을 발견하고 함께 성장하는 교육환경이 조성되길 기대한다”고 밝혔다.이어 김 의원은 “아이들의 성장은 학교만의 책임이 아니라 가정과 지역사회가 함께 고민하고 협력해야 할 과제”라며 “특히 장애 유무나 개인의 특성에 관계없이 모든 학생이 존중받고, 각자의 가능성을 충분히 펼칠 수 있는 포용적인 교육환경을 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.마지막으로 김 의원은 “교육은 아이들의 현재뿐 아니라 우리 사회의 미래를 만들어 가는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 학생 한 사람 한 사람이 건강하게 성장하고, 누구도 배움과 참여의 기회에서 소외되지 않도록 교육과 복지가 함께 나아갈 방향에 관심을 기울이겠다”고 전했다.양승현 리포터