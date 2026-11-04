경북도의회, 일본 히로시마현의회와 교류 협력 강화

교류의향서 체결에 이어 현의회 의장 및 의원일행·히로시마현지사 경북도의회 방문



경북도의회 대표단과 히로시마현의회 의장 및 의원 일행, 히로시마현지사 등이 함께 모여 기념촬영을 하는 모습. 경북도의회 제공



경북도의회 대표단과 히로시마현지사 및 의회 일행이 간담회를 진행하고 있다. 경북도의회 제공



경북도의회 청사 앞에서 양측 대표단이 모여 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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경북도의회(의장 김희수)가 일본 히로시마현의회와 교류협력의 새로운 기반을 마련하고, 양 지역 간 우호협력 관계를 한층 강화해 나가고 있다.경북도의회(의장 김희수) 대표단이 지난 10월 20일 일본 히로시마현을 전격 방문했다. 이 자리에서 현지사와 현의회 의장을 차례로 예방하고, 향후 긴밀한 교류 협력을 약속하는 의향서를 공식 체결했다.이번 의향서 체결은 양 지역 의회가 축적해 온 지방자치 및 의정활동의 경험과 노하우를 상호 공유하는 데 초점이 맞춰졌다. 나아가 다양한 실무 분야에서 실질적이고 지속적인 협력의 폭을 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.이번 일정은 지난해 11월 13일 경북도와 히로시마현 간 체결된 자매결연의 후속 조치 성격이다. 이에 화답해 히로시마현지사와 현의회 의장 및 의원 일행이 이달 3일부터 4일까지 경북도의회를 직접 답방해, 환담을 나누고 본회의장 시설을 시찰하며 우정을 다졌다.경북도의회 방문은 지난번 교류협력에 관한 의향서 체결에 이어 양 의회 간 협력 의지를 재확인하고, 지방의회 차원의 지속적이고 실질적인 교류협력 방안을 모색한다는 점에서 의미가 크다.김희수 경북도의회 의장은 “앞으로도 문화·관광·경제 등 다양한 분야에서 교류를 확대하고, 지방의회 간에도 지속적이고 실질적인 협력 관계를 이어 나가기를 기대한다”고 말했다.한편, 경북도의회는 히로시마현의회와 긴밀한 교류를 이어가며 지방자치 발전을 위한 정책과 의정 경험을 공유하고, 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 양 지역의 우호협력 관계를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.류정임 리포터