이의안 서울시의원 “위고비·마운자로 열풍 속 ‘폐주사펜’무단 배출 심각”… 배출방법 시민 안내 시급

비만치료 자가주사제 급증에도 배출 지침 부재… 종량제 봉투 등 혼용 배출 심각

“다각적 홍보 및 수거 장소·접근성 확대 체계 마련해야”



제340회 정례회 기후환경본부 대상 행정사무감사에서 기후환경본부본부장에게 질의하는 이의안 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)은 제340회 정례회 기후환경본부 대상 행정사무감사에서 최근 폭발적인 인기를 끌고 있는 위고비, 마운자로 등 자가주사제 형태의 비만치료제 급증에 따른 ‘폐주사펜 및 폐주사기류 오배출 실태’를 강하게 지적하고, 서울시 차원의 전방위적 대책 마련을 촉구했다.이 의원은 질의를 통해 “최근 비만치료제 열풍으로 가정 내 주사펜 배출량이 급증하였으나, 적정 배출 방법을 몰라 일반 종량제 봉투나 플라스틱 재활용품에 그대로 버려지고 있다”고 밝혔다. 이 의원은 “주사침과 약액이 남은 주사펜이 일반 쓰레기로 버려질 경우, 수거 및 선별 현장의 환경공무관과 재활용 작업자들이 감염이나 찔림 등 안전사고 위험에 무방비로 노출된다”고 경고했다.특히 이 의원은 현재 운영 중인 폐의약품 수거함에 ‘알약, 가루약, 연고, 물약’ 위주의 표기만 있어 시민들이 자가주사펜의 정확한 배출 위치를 파악하기 어렵다고 지적했다. 아울러 제주 서귀포시 등 재활용도움센터를 통해 폐주사기 배출처를 넓힌 타 지자체의 모범 사례를 들어 서울시 역시 이러한 방안의 도입을 적극 검토해 줄 것을 촉구했다.이에 따라 이 의원은 주민센터와 보건소 내 수거함 안내판을 정비하고, 유선방송 및 TV 등 대중매체와 주민 회의 등 다각적인 접점을 통해 홍보를 강화하며, 수거 거점을 늘려 접근성을 높이는 구체적이고 신속한 대책 마련을 요구했다. 이에 대해 기후환경본부장은 시민들이 올바른 분리배출 체계를 쉽게 이용할 수 있도록 기반을 다지고, 자치구 행사를 통해 주민들에게 확실히 안내하겠다고 답변했다.이의안 의원은 “가정 내 폐주사기류와 폐의약품은 수질·토양 오염뿐 아니라 시민과 현장 노동자의 안전을 위협하는 생활계 유해폐기물이다”라며 “환경부 공문과 지침만 기다릴 것이 아니라 서울시가 선제적으로 수거 체계를 보완하고 홍보에 적극 나서야 한다”고 강조했다.류정임 리포터