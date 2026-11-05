서울Pn

검색

강서구, 49년 만에 마곡 통합신청사로 이전…구청

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

관악 별빛내린천, 서울 대표 야간명소로 업그레이드

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

청년엔 정착을, 어르신엔 복지를…중구, 내년 예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자금부터 공간까지 ‘영등포형 모두의 창업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김성태 경기도의원 “농업 R＆D 중단되면 현장도 멈춘다”… 연구·기술보급 기반 유지 강조

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲김성태 경기도의원. (사진=경기도의회)


경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인2)은 지난 4일 경기도농업기술원장 및 국장 등 관계자들과 정담회를 열고 농업 연구개발(R＆D)과 기술보급 사업의 필요성 및 향후 농업정책 방향에 대해 논의했다.

이날 정담회에서 김성태 의원은 농업 관련 사업을 일률적으로 일몰 처리하는 방식의 예산 편성에 신중을 기해야 한다는 입장을 전달했다.

김 의원은 “농업 분야 사업 하나하나는 현장의 필요에 따라 만들어지고 오랜 시간 축적돼 온 것”이라며 “중복사업은 조정할 수 있지만 재정이 어렵다는 이유만으로 사업 자체를 없애버리면, 나중에 재정 여건이 나아져도 다시 복원하기가 훨씬 어렵다”라고 말했다.

특히 김 의원은 농업기술원이 수행하는 연구와 교육, 기술보급 사업이 농업을 지탱하는 기초 인프라라는 점을 짚었다. 김 의원은 “농업 R＆D는 당장 눈앞에 성과가 보이지 않는다고 해서 미뤄도 되는 사업이 아니다”라며 “연구가 지속돼야 데이터가 축적되고, 그 결과가 새로운 품종과 기술로 이어져 결국 농업인의 생산성과 안전을 지키게 된다”라고 밝혔다.

이어 김 의원은 “연구는 한 번 중단되면 그동안 쌓아온 데이터와 경험까지 끊길 수 있다”라며 “재정이 어렵다면 사업 규모를 조정하는 방안은 고민할 수 있지만, 농업 연구와 기술보급의 맥 자체를 끊어서는 안 된다”라고 강조했다.

아울러 농업정책의 예측 가능성과 연속성 확보도 당부했다. 김 의원은 “농업인은 한 해 농사를 준비하면서 정부와 지방자치단체의 정책을 믿고 계획을 세운다”라며 “지원사업이 갑자기 사라지는 방식보다는 어려운 상황에서도 정책의 연속성을 유지해 농업인이 준비할 수 있도록 하는 것이 책임 있는 농정”이라고 설명했다.

끝으로 김 의원은 “농업은 국민의 먹거리를 책임지는 생명산업이고, 농업기술은 그 생명산업을 지탱하는 기초체력”이라며 “앞으로 행정사무감사와 예산심사에서도 연구·교육·기술보급 사업이 단순한 선택사업으로 취급되지 않도록 꼼꼼히 살펴보겠다”라고 향후 계획을 밝혔다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“AI, 인간 대체 아닌 뒷받침해야”…세계 청년들

진관사서 이프위 컨퍼런스 폐회식

“마포에 빌 게이츠, 왜 안 됩니까” [현장 행정]

‘2026 마포 청년 창업데이’

고투몰 쇼핑 뒤 한강서 레저 만끽… 고터·세빛, 2

서초 관광특구 외국인 27% 증가

조합 찾아가는 송파, 정비사업 속도전

13일까지 18곳 현장서 공정회의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr