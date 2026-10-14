서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

아빠육아 늘면 부담은 ‘뚝’ 행복은 ‘쑥’… “서

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동에서 ‘읽고 마시고 예술하라’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문 ‘왕산로 빛의거리’ 최우수상 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

막차 끊긴 심야, ‘청라~서울’ 자율주행버스 달린다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2030년까지 4대 순차 도입

막차가 끊긴 심야시간 대 인천 청라~서울 구간에 자율주행버스가 도입된다. 인천시는 내년부터 청라~서울 강서 구간에 자율주행버스를 투입해 심야시간대 대중교통 공백을 메울 계획이라고 13일 밝혔다.

전체 23.8㎞ 구간 가운데 청라국제업무단지에서 부천 고강지하차도까지 18.3㎞는 중앙차로 전용구간으로 다른 차량의 간섭 없이 달릴 수 있다. 시는 일반 차량과 주행 공간이 분리된 이 구간이 자율주행 서비스의 안전성을 확보하는 데 상대적으로 유리하다고 보고 있다.

오후 11시부터 새벽 2시까지 운행하는 자율주행버스는 우선 내년에 1대를 도입하고 2030년까지 매년 1대씩 추가 투입할 예정이다. 일단 운전자가 타고 있지만 돌발 상황이 아니면 개입하지 않는 방식으로 3년가량 운행한 뒤 운전자가 동승하지 않는 완전 자율운행 방식으로 전환한다는 방침이다.

현재 이 구간에는 청라 간선급행버스체계(BRT) 차고지와 서울 화곡역을 오가는 7700번 버스가 운행 중이다. 청라 출발 막차는 오후 11시 20분, 화곡역 출발 막차는 밤 12시 20분이다. 평일에는 33대가 하루 156회 운행하고 있으며 배차 간격은 5~15분이다.

시는 이와 함께 자율운행 시범지구인 송도와 영종에 셔틀버스를 각각 1대, 2대 투입한다. 송도 센트럴파크 일원(3.7㎞)을 운행할 셔틀버스에는 운전석이 아예 없다. 시는 이를 통해 회의·컨벤션·전시·박람회 등 마이스(MICE) 시설과 호텔, 관광거점 간 이동 편의성을 높이겠다는 목표다.

영종 하늘도시~운서역 9.7㎞ 구간을 오가는 셔틀버스는 청라~강서와 같은 방식으로 운행된다.


강남주 기자
2026-10-14 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작구청장, 취임 100일도 주민 곁에서

소통데이 연 류삼영 구청장

‘MZ 레트로성지’ 해방촌의 가을밤 [현장 행정]

사흘간 2400명… 상인 “구에 감사” 김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”

일반 중학생 교류·친목의 장… 송파구청장배 축구대회

구 중학교 19개교·376명 참여 의료진·안전요원 등 배치 계획

놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’

어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육 유동균 청장 “습관으로 이어지길”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr