서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

아빠육아 늘면 부담은 ‘뚝’ 행복은 ‘쑥’… “서

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

하루에만 3900명… 서대문 명소 홍제폭포

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강동에서 ‘읽고 마시고 예술하라’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문 ‘왕산로 빛의거리’ 최우수상 수상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

청주공항, 사상 첫 이용객 500만명 눈앞

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

9월까지 390만, 작년보다 18%↑

청주공항의 이용객 증가세가 올해도 계속되고 있다. 연간 이용객이 사상 처음 500만명을 돌파할 전망이다.

13일 충북도에 따르면 올해 1~9월 청주공항 누적 이용객이 390만 3291명을 기록했다. 전년 같은 기간 330만 9261명보다 18% 증가했다. 이용객 증가는 국제선이 주도했다. 국제선 누적 이용객이 174만 454명을 기록하며 지난해 같은 기간보다 33.7% 늘었다.

올해 들어 월평균 이용객은 지난해보다 4만명 많은 43만 3000여명을 기록 중이다. 이런 추세가 계속된다면 1997년 4월 개항 이후 처음으로 연간 이용객이 500만명을 넘는다. 도는 여행 수요가 높은 중국(이창·스좌좡)과 일본(마쓰야마·후쿠시마) 지역 부정기 노선이 순차적으로 추가될 예정이라 500만명 돌파 가능성을 높게 보고 있다.

상승세가 지속되면서 청주공항은 올해도 제주·김포·김해에 이어 지방 공항 이용객 4위 자리를 지킬 것으로 전망된다. 도 관계자는 “유류할증료 인상이라는 변수가 있지만 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다”며 “수요자 중심 노선 다변화와 공항 인프라 개선을 통해 공항 경쟁력을 한층 더 높여나갈 예정”이라고 말했다.


청주 남인우 기자
2026-10-14 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

동작구청장, 취임 100일도 주민 곁에서

소통데이 연 류삼영 구청장

‘MZ 레트로성지’ 해방촌의 가을밤 [현장 행정]

사흘간 2400명… 상인 “구에 감사” 김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”

일반 중학생 교류·친목의 장… 송파구청장배 축구대회

구 중학교 19개교·376명 참여 의료진·안전요원 등 배치 계획

놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’

어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육 유동균 청장 “습관으로 이어지길”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr