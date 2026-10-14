평생학습도시 20년, ‘NEXT 평택 - 포용과 실천으로 전환하는 학습도시 포럼’ 열려



13일 열린 ‘평생학습도시 20년, NEXT 평택–포용과 실천으로 전환하는 학습도시’ 포럼 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 평택시 제공

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경기 평택시와 경기도평생교육진흥원이 13일 평택 배다리도서관에서 ‘평생학습도시 20년, NEXT 평택–포용과 실천으로 전환하는 학습도시’를 주제로 2026년 평생학습포럼을 열었다.포럼에는 평택시민과 관련 기관, 경기도 전역의 평생학습 관계자 등 100여 명이 참석해 평택시가 평생학습도시로 걸어온 20년을 돌아보고 앞으로의 20년을 함께 그렸다.평택시 이정은 평생학습기획팀장의 ‘평생학습도시 평택, 20년의 성장과 변화’를 시작으로 중앙대학교 이희수 명예교수가 ‘평생학습도시 20년, 다음 20년을 설계하다’를 주제로 기조강연을 했다.주제 발표에서는 김두영 한국장애인평생교육연구소장(포용), 박선경 오산대학교 교수(실천), 김종선 서울특별시평생교육진흥원 기획조정본부장(미래)이 차례로 나서 모두를 위한 학습 환경 조성, 배움의 지역사회 실천 확장, 인공지능(AI) 시대 ‘다정한’ 학습도시 전략을 제시했다.최원용 평택시장은 “지난 20년의 발전은 배움을 멈추지 않은 시민 여러분의 성과”라며 “누구도 배움에서 소외되지 않고, 그 배움이 일자리와 마을의 변화로 이어지는 학습도시가 되도록 노력하겠다”고 말했다.안승순 기자