이상일 용인시장, “‘선심성 복지 지출 억제’ 신중한 예산편성” 강조

이상일 용인특례시장이 선심성 지출을 억제하는 신중한 예산 편성과 대규모 건설 인력 유입을 예상한 대응 방안 마련 그리고 속도감 있는 행정 처리 등을 당부했다.
이 시장은 14일 열린 2027년 주요 업무 추진계획 3차 보고회에서 “반도체 호황으로 시의 재정이 좋아지고 있지만, 반도체 사이클 때문에 삼성전자나 SK하이닉스는 영업이익이 날 때나 영업적자가 날 때나 (손익이) 비슷하게 갈 것”이라며 “(반도체) 불황이 올 때는 세수가 적게 들어올 것”이라며 대비할 필요가 있다고 말했다.
그러면서 “돈 들어온다고 펑펑 쓸 수가 없기에 철도기금이나 반도체협력기금 등을 쌓는 것”이라며 “(호황기에) 보편적 복지에 선심성으로 막 뿌리면 나중에 감당이 안 되니 예산 편성은 신중히 하되 과감히 해야 하는 건 (신속히) 하는 게 좋겠다”고 강조했다.
이날 보고회에선 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지와 이동·남사읍 첨단시스템반도체클러스터 국가산업단지 사업의 진행과 대비책 등이 논의됐다.
이어 “국가산단 부지 조성도 연내 착공할 것 같고, 1년쯤 지나가면 팹을 건설하는 일이 시작되므로 또 건설 인력이 많이 몰려올 것”이라며 관련 부서들이 전담팀(TF)을 운영하는 등 미리 대응 방안을 마련하라고 주문했다.
앞서 시는 SK하이닉스의 1기 팹 건축과 관련해 TF를 통해 건축허가를 신속하게 진행했고, SK 측은 상생 차원에서 1기 팹의 절반을 짓는 공사에만 4,500억원 규모의 지역자원을 활용하는 계획을 세워 이행하고 있다.
이 시장은 또 급속한 시의 발전에 맞게 업무 처리 방식을 개선할 필요가 있다고 강조했다.
그는 “어떤 사업을 보면 타당성 조사하는 데 1년 걸리고, 설계하는 데 또 1년이 걸리고…그렇게 (오랜 시간이) 걸리는데 이해가 안 된다”며 “부서 간에 협의할 것 있으면 당일 협의하고 안 되면 다음 날 하고, 이런 방식으로 속도감 있게 업무를 처리하길 바란다”고 당부했다.
안승순 기자