김경옥 경기도의원, 북부유아체험교육원 방문...“특수교육대상 유아 참여 기회 확대해야”



▲ 경기도의회 교육기획위원회 김경옥 의원(왼쪽)이 13일 경기도교육청북부유아체험교육원을 방문해 현장 관계자로부터 체험시설 및 교구 운영에 대한 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 북부 지역 유아들의 균등한 교육 기회를 보장하고, 특수교육대상 유아의 체험 참여 문턱을 낮추기 위한 현장 점검이 이뤄졌다.경기도의회 교육기획위원회 김경옥 의원(더불어민주당, 평택3)은 10월 13일 경기도교육청북부유아체험교육원을 찾아 시설 운영 실태와 핵심 현안을 살피고, 경기 북부권 유아교육의 질적 제고 방안을 협의했다.그간 평택 소재 경기도교육청남부유아체험교육원을 정기적으로 방문하며 현안을 챙겨온 김 의원은 이번에 경기 북부로 발걸음을 넓혀 도내 유아교육 현장을 고루 점검했다. 이날 방문은 거주 지역에 따른 교육 격차를 해소하고 모든 유아가 고품질의 체험교육 혜택을 누릴 수 있도록 운영 여건과 교육 커리큘럼을 세밀히 확인하는 한편, 일선 현장 실무자들의 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.현장을 둘러본 김 의원은 “유아기는 아이들이 다양한 경험을 통해 세상을 이해하고 성장의 기초를 다지는 중요한 시기”라며 “거주 지역에 따라 체험교육 기회에 차이가 발생하지 않도록 교육 여건을 세심하게 살펴야 한다”고 강조했다.특히 장애가 있는 유아들의 교육권 보장에 각별한 관심을 나타냈다. 김 의원은 “장애 유무와 관계없이 모든 유아가 함께 놀고 배우며 다양한 경험을 누릴 수 있어야 한다”며 “특수교육대상 유아들이 체험교육에 보다 편안하게 참여할 수 있도록 맞춤형 프로그램과 접근성 개선 방안을 적극적으로 살펴봐 달라”고 당부했다.이어 김 의원은 “북부유아체험교육원이 지역 유아와 학부모에게 신뢰받는 교육기관으로 자리매김하고, 모든 유아에게 열린 체험교육 공간이 될 수 있도록 현장의 목소리를 바탕으로 필요한 지원 방안을 살피겠다”고 밝혔다.양승현 리포터