기술 구현·검증 원스톱으로… UNIST, 부울경 제조혁신 이끈다

동남권 ‘지역자율 R＆D 사업’ 주관



‘4극3특 지역자율 연구개발(R＆D) 사업’의 동남권 주관기관을 맡은 UNIST 캠퍼스 전경.

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UNIST 연구진이 자체 개발한 피지컬 인공지능(AI) 로봇팔을 테스트하고 있다.

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UNIST 연구진이 클린룸에서 반도체 웨이퍼를 살펴보고 있다.

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윤태식 UNIST 동남권 지역자율 R＆D 사업단장이 지난달 ‘4극3특 지역자율 R＆D 사업’ 출범식에서 동남권 사업 추진 계획을 발표하고 있다.

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동남권의 거대 조선소와 반도체 공정, 항공 생산라인이 국가 미래 전략기술을 실증·양산하는 무대로 확장된다. 대학과 연구기관의 원천기술을 시제품으로 구현하고 생산 현장에서 직접 검증해 글로벌 시장 진입까지 잇는 대형 프로젝트의 사령탑으로 유니스트(UNIST·울산과학기술원)가 나선다.유니스트는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘4극3특 지역자율 연구개발(R＆D) 사업’에서 동남권 사업단 주관기관으로 선정됐다고 19일 밝혔다.이번 사업은 중앙정부 주도의 하향식 연구개발 방식에서 벗어나 지역 산업계와 연구기관이 필요한 기술을 직접 발굴·선택하고 육성하는 자율형 R＆D 모델이다. 유니스트는 부산시, 울산시, 경남도 등 3개 광역지방정부를 비롯해 각 지역 연구개발지원단, 대학, 정부출연연구기관, 기업의 역량을 결집하는 총괄 컨트롤타워 역할을 맡는다. 기술 수요 조사부터 과제 기획, 주관기관 선정, 현장 실증, 성과 확산까지 사업 전 과정을 총괄 지휘한다.올해 동남권 사업단에 투입되는 국비 사업비는 총 131억원이다. 동남권 주력 산업과 직결된 ‘조선 인공지능 전환(AX)’, ‘차세대 전력반도체’, ‘첨단항공 추진기술’ 등 3대 중점 분야를 중심으로 9개 과제를 추진한다. 2026년부터 2030년까지 이어지는 중장기 사업비 계획은 국비 2131억원과 지방비 400억원 등 총 2531억원 규모다. 사업단은 단기 연구에 그치지 않고 단계적으로 기술을 축적해 현장 실증과 상용화 범위를 확대해 나갈 방침이다.정부가 도입한 ‘4극3특’ 체계는 수도권 집중 완화와 국가 균형발전을 목표로 전국을 4대 초광역 권역(동남·중부·호남·대경권)과 3개 특별자치도(강원·전북·제주)로 재편한 전략이다. 올해 전국 7개 권역에 투입되는 국비 R＆D 예산은 총 789억원이다. 권역별 과학기술원과 거점 출연연이 주관기관을 맡아 지역 기술혁신의 중심축을 담당한다. 과기정통부는 지난달 10일 카이스트(한국과학기술원)에서 사업 출범식을 열고 권역별 세부 사업에 착수했다.동남권은 조선, 자동차, 기계, 항공 등 국내 최대 규모의 제조업 공급망을 갖추고 있다. 그러나 원천기술을 보유한 연구기관과 이를 도입할 기업, 기술 신뢰성을 검증할 시험평가 시설이 지역별로 분산돼 연구성과의 조기 산업 적용에 구조적 한계가 뒤따랐다. 이에 따라 사업단은 행정구역을 넘어 부산, 울산, 경남의 산업 인프라를 기능별로 연계하는 초광역 협력체계를 구축했다.협력 모델은 부산의 시험·인증 및 사업화 역량, 울산의 주력 수요산업과 대규모 현장실증 인프라, 경남의 첨단 정밀제조·소재 공정 및 평가 역량을 단일 체계로 묶는 구조다. 대학과 연구기관이 원천기술을 개발하면 기업과 시제품을 제작하고 생산 현장에서 성능을 검증한 뒤 공인 시험·인증을 거쳐 공급망에 진입하도록 지원한다.올해 선정되는 9개 과제는 동남권 산학연 컨소시엄 형태로 운영된다. 수요기업은 연구진에게 공정 데이터와 시제품 제작 설비, 실증 환경을 제공해 양산 적합성을 검증한다. 참여 연구단은 기술개발 계획과 더불어 객관적인 성능 검증 기준과 기술이전, 사업화 경로를 명확히 제시해야 한다.분야별로는 조선AX 분야에 43억 3000만원(2개 과제)이 투입된다. 제조 데이터를 활용한 피지컬 인공지능(AI) 기반 자율공정 플랫폼과 조선 기자재 지능형 검사기술을 집중 개발한다. 대형 조선소와 기자재 기업 사이에 분산된 생산·가공 데이터를 표준화하고, 이를 바탕으로 AI 기술을 공정에 도입해 생산성을 높이고 품질을 안정화하겠다는 구상이다.전력반도체 분야에는 40억원(3개 과제)이 배정됐다. 차세대 초고전압 원천소재와 웨이퍼 기판, 고효율 전력소자 개발을 비롯해 모듈·패키징과 신뢰성 검증 기술을 포괄한다. 연구개발 단계부터 완성차 등 수요기업의 사양을 반영해 원천소재 개발이 시험·인증과 수요기업 실증으로 이어지는 상용화 경로를 구축한다.첨단항공 추진기술 분야에도 40억원(3개 과제)을 지원한다. 지역의 항공 제조 기반에 대학과 출연연의 원천기술을 접목하는 과제다. 미래 항공기와 도심항공교통(UAM)에 쓰일 차세대 추진·구동 시스템, 장시간 비행을 위한 고효율 배터리·하이브리드 동력원, 고성능 경량 소재 및 가공공정 개발을 추진한다.연구성과의 현장 안착을 뒷받침할 인력 지원 사업으로 지산학 협력 플랫폼 ‘K-UBRC’ 1개 과제(7억 7000만원)도 병행된다. K-UBRC는 고경력 은퇴 과학기술인과 지역 기업 재직자를 연계해 중점기술 공동연구와 기술 자문을 수행하는 체계다. 은퇴 연구자의 현장 경험을 지역 기업의 애로기술 해결에 투입하고, 실무 인재 양성과 기술사업화를 지원해 연구인력의 지역 정착을 유도한다.사업단은 지난달 공모 절차를 시작해 이달 중 선정평가와 협약 체결을 마치고 연구에 착수할 예정이다. 내년 3월까지 1단계 초기 성과를 점검해 후속 연계 사업에 반영한다는 일정이다.사업이 안착하면 연구자는 현장 데이터와 제조 환경을 바탕으로 기술 완성도를 높이고, 기업은 검증된 기술을 확보해 사업화에 따른 위험 부담을 낮출 수 있을 것으로 전망된다. 지역 중소·중견기업의 글로벌 공급망 진입을 촉진하고, 청년 기술인력이 지역에 정착할 수 있는 산업 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 보인다.박종래 유니스트 총장은 “지역자율 R＆D는 부·울·경이 각자의 산업적 강점을 토대로 성장 경로를 직접 설계하고 실행하는 지역 주도 혁신의 전환점”이라며 “유니스트가 동남권 초광역 R＆D의 컨트롤타워로서 산·학·연 역량을 결집해 동남권을 기술과 제조, 인재가 선순환하는 글로벌 제조혁신 거점으로 육성하겠다”고 말했다.울산 조원일 기자