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전은혜 부위원장, 서울 시내버스 사고 2년 새 40% 증가… 서울시·버스회사 공동 안전대책 촉구

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2023년 2343건→2025년 3279건으로 증가, 사망사고도 두배이상 늘어
“시민의 일상과 직결된 버스 안전, 특별대책 마련해야”


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제339회 임시회에서 질의하는 전은혜 의원. 서울시의회 제공


최근 서울시의회 교통위원회 전은혜 부위원장(국민의힘, 광진4)은 급증하는 시내버스 사고에 대응해 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.

전 부위원장이 공개한 자료에 따르면 서울 시내버스 전체 사고는 2023년 2343건, 2024년 2811건, 2025년 3279건으로 꾸준히 늘어 2년 만에 약 40%(936건) 급증한 것으로 나타났다.

인명피해 규모도 커져 사망사고는 2023년 6건에서 2024년 12건, 2025년 14건으로 증가했다. 아울러 중상사고 역시 2024년 430건에서 2025년 568건으로 늘어난 만큼, 대중교통 운행 안전에 대한 경각심을 높이고 보다 적극적인 예방책을 세워야 한다는 목소리가 커지고 있다.


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대물사고도 2023년 1275건에서 2024년 1536건, 2025년 1784건으로 증가했다. 사고 건수 전반에서 증가 추세가 이어지는 만큼 기존의 안전관리 대책이 현장에서 실질적인 사고 예방으로 이어지고 있는지 점검할 필요가 있다.

전 부위원장은 “시내버스는 많은 시민이 매일 이용하는 대표적인 대중교통수단인 만큼, 사고 증가는 단순한 통계의 문제가 아니라 시민의 생명과 안전에 직결되는 문제”라며 “사고가 매년 증가하는 상황을 심각하게 받아들이고, 사고 원인을 면밀히 분석해 실질적인 예방 대책을 마련해야 한다”고 제안했다.

또한 전 부위원장은 “운전자 안전교육과 운행 관리, 사고 다발 노선 및 구간 점검, 사고 원인별 재발 방지 대책 등을 서울시와 버스 회사가 함께 마련해야 한다”며 “시민의 생명과 안전을 최우선으로 두고 실질적인 사고 감소 성과를 만들어 시민이 안심하고 이용할 수 있는 서울 시내버스 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.

류정임 리포터
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