서울Pn

검색

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

건설비 570억원 ‘과천지식정보타운 도서관’, 중앙투자 재심사 조건부 승인

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

과천지식정보타운 도서관 조감도


경기 과천시는 과천지식정보타운 도서관 건립사업이 행정안전부 지방재정 중앙투자 재심사에서 ‘조건부 승인’을 받았다고 20일 밝혔다.

시는 2023년 8월 행정안전부 지방재정 중앙투자심사에서 조건부 승인을 받은 이후 기본설계와 실시설계 등 관련 절차를 진행해 왔으나 이후 물가 상승 등에 따라 사업비가 증가하면서 타당성 조사와 중앙투자 심사를 다시 진행하게 됐다.

재심사에서 시는 지식정보타운의 지속적인 인구 유입과 문화시설 확충의 필요성, 지역 주민의 높은 도서관 이용 수요 등을 근거로 도서관 건립의 필요성을 강조해 왔다.

이와 함께 재심사 기간에도 실시설계를 진행한 결과 현재 실시설계는 마무리 단계에 접어들었고, 재심사 통과로 후속 절차와 착공 준비에 속도가 붙을 전망이다.

과천지식정보타운 도서관은 갈현동 공공청사 3부지에 총사업비 570억 원을 투입해 연면적 약 7,556㎡, 지하 1층부터 지상 3층까지의 규모로 건립될 예정이다. 시가 계획하는 착공은 2027년 7월이다.

도서관에는 유아·어린이 자료실과 일반 자료실을 비롯해 어린이 영어체험장, 디지털 기술을 활용한 미래형 체험공간, 청년문화 예술공간, 미디어 관련 시설 등 모든 세대가 이용할 수 있는 복합문화공간이 조성된다.

신계용 시장은 “중앙투자 재심사 통과는 지식정보타운 도서관 건립의 필요성을 바탕으로 관계 기관과 지속적으로 협의하며 준비해 온 결과”라며, “시민들이 기다려 온 도서관이 차질 없이 건립될 수 있도록 남은 절차를 적극 추진하고, 모든 세대가 함께 이용할 수 있는 미래형 복합문화공간으로 조성하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr