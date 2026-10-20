선정환 서울시의원, 국립서울농학교 교육현안 청취… 학생 학습권 보장 위한 대안 모색

학부모·동문회 관계자 등, 수업 운영의 어려움 전하며 교육환경 개선 요청

학생 모두의 학습권 고려해 교육적 효과와 현장 의견에 기반한 대안 검토



지난 16일 의원연구실에서 국립서울농학교 학부모와 동문회 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 갖은 선정환 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽 세 번째). 서울시의회 제공



지난 16일 의원연구실에서 국립서울농학교 학부모와 동문회 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 갖은 선정환 의원(가운데). 서울시의회 제공

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서울시의회 선정환 의원(더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 지난 16일 의원연구실에서 국립서울농학교 학부모와 동문회 관계자 등이 참석한 가운데 간담회를 갖고, 학생들의 학습권 보장과 교육환경 개선에 관한 의견을 들었다.이날 열린 간담회에서 참석자들은 학급 운영과 수업 지원 현장에서 마주하는 고충을 털어놓으며, 아이들이 평온한 환경에서 충실한 교육을 받을 수 있도록 각별한 관심과 실효성 있는 지원을 당부했다. 이와 함께 그간 학교 측과 관계 당국에 꾸준히 제기해 온 건의사항들을 공유하고 머리를 맞대어 개선책을 모색했다.특히 이번 자리에서는 학생 개개인의 고유한 학습 특성과 교육적 수요를 반영하면서도, 안정적인 수업 환경을 공고히 다질 수 있는 다각도의 지원 방안이 집중적으로 다뤄졌다. 교육 여건을 점검하고 지원책을 다듬는 전 과정에서 현장의 생생한 목소리를 온전히 담아내어, 실제적인 교육 효과로 이어질 수 있는 현실적인 대안들을 찾아가야 한다는 데 뜻을 같이했다.선 의원은 “학생들이 보다 나은 환경에서 배울 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이는 것이 중요하다”며 “여러 의견을 충분히 듣고 함께 소통하면서 교육환경 개선을 위한 방안을 찾아가겠다”고 말했다.이어 “교육환경을 개선하려면 어떤 지원이 학생들에게 실질적인 도움이 되는지 살펴보는 과정이 필요하다”며 “관련 자료와 학교 현장의 상황을 면밀히 검토하고, 학부모들도 충분히 이해하고 공감할 수 있는 방향으로 논의를 이어가겠다”고 밝혔다.마지막으로 선정환 의원은 “그동안 학교와 관계기관이 협의해 온 내용과 조치사항을 확인하고, 해결이 필요한 과제를 구체적으로 살펴보겠다”며 “교육부·교육청 등 관계기관의 역할과 개선 가능한 사항을 확인해 학생들의 학습권 보장에 실질적인 도움이 되는 방안을 함께 찾겠다”고 밝혔다.류정임 리포터