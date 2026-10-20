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채유미 서울시의원, 제7회 노원구청장배 파크골프 대회 참석

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지난 12일 제1 노원구파크골프장에서 열린 제7회 노원구청장배 파크골프 대회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공


서울시의회 채유미 의원(노원5·더불어민주당)은 지난 12일 제1 노원구파크골프장에서 개최된 제7회 노원구청장배 파크골프 대회에 자리해 참가한 동호인들을 따뜻하게 격려하고 축하의 메시지를 아낌없이 전했다.

노원구체육회 주최, 노원구파크골프협회 주관, 노원구 후원으로 열린 이번 행사는 지역 내 파크골프 동호인들이 한자리에 모여 갈고닦은 실력을 뽐내며 화합과 건강을 다지는 생활체육의 장으로 성대하게 치러졌다.


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이날 채유미 의원은 김성환 기후에너지환경부 장관을 대신해 지역사회의 친환경 녹색 체육 활동과 생활체육 저변 확대에 기여한 유공자들 표창장을 직접 전수했다. 서울시의회 제공


특히 이날 채 의원은 지역사회의 친환경 녹색 체육 활동과 생활체육 저변 확대에 기여한 유공자들을 격려하기 위해, 김성환 기후에너지환경부 장관을 대신하여 표창장을 직접 전수하고 수상자들에게 축하와 감사의 뜻을 전했다.

채유미 의원은 파크골프는 도심 속 자연을 만끽하며 어르신부터 전 세대가 함께 소통하고 건강을 챙길 수 있는 대표적인 맞춤형 생활 스포츠라며 “화창한 가을날 대회 준비를 위해 애써주신 노원구파크골프협회 관계자분들과 열정으로 동참해 주신 모든 동호인 여러분께 감사드린다”고 전했다.


류정임 리포터
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