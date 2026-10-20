경남 투자유치 2년 연속 10조원…지역 산업 외연 확장 속도

2년 연속 10조원 달성...‘경남대도약’ 본격화

20일 서울에서 ‘경남 투자유치 설명회’ 열어

17개사 2조 6430억원 협약·단일 행사 최대

삼성중공업·두산에너빌리티 등 대규모 투자



20일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 ‘2026 경상남도 투자유치 설명회’에서 박완수 경남도지사가 환영 인사를 하고 있다. 2026.10.20. 경남도 제공

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경남이 조선·원전 등 기존 주력산업에 이어 우주항공과 인공지능(AI), 에너지저장장치(ESS), 바이오, 관광·MICE 등으로 투자 분야를 넓히고 있다.지난해 처음으로 투자유치 10조 원을 돌파한 데 이어 올해도 같은 규모를 달성한 가운데 수도권 기업을 대상으로 대규모 투자 유치에 나서며 지역 산업의 외연 확장에 속도를 내고 있다.경남도는 20일 오전 서울 웨스틴조선호텔에서 수도권 기업 최고경영자(CEO) 등 300여명이 참석한 가운데 ‘2026 경상남도 투자유치 설명회’를 열었다.‘경남이 여는 투자와 성장의 미래’를 주제로 열린 이날 행사에서는 경남의 산업 기반과 투자 여건을 소개하고, 기업별 투자 수요에 맞춘 상담과 교류를 진행했다. 투자협약 체결과 투자 우수기업 7개 사 표창도 이어졌다.이날 경남도는 17개 기업과 총 2조 6430억원 규모의 투자협약을 체결했다. 협약에 따른 신규 고용 계획은 850명으로, 2009년 투자유치 설명회를 시작한 이후 단일 행사 기준 최대 규모다.박완수 경남지사는 “지난 7월 정부가 발표한 대규모 투자계획과 관련해 경남은 다른 지역보다 빠르게 투자를 실행할 수 있는 여건을 갖추고 있다”며 “주요 기업들이 이미 경남에 자리 잡고 투자계획도 구체화한 데다 도에서도 전담조직을 구성해 지원하고 있어 신속한 투자 실행이 가능하다”고 밝혔다.이어 “경남은 지난 50년간 대한민국 제조업을 이끌어온 중심지로 K-우주항공·K-방산·K-원전·K-조선 등 세계적인 산업 경쟁력을 갖추고 있다”며 “북극항로 시대가 본격화되고 진해신항을 중심으로 가덕도신공항과 남부내륙철도 등 교통·물류 인프라가 확충되면 기업을 경영하기 좋은 여건은 더욱 강화될 것”이라고 강조했다.그러면서 “기업과 투자유치는 지역 발전의 핵심”이라며 “투자협약이 실제 투자로 이어지고 기업들이 경남에서 성장할 수 있도록 필요한 사항을 직접 챙기겠다”고 덧붙였다.경남도는 지난해 처음으로 투자유치 10조원 시대를 연 데 이어 올해도 10조원을 달성했다.기업을 직접 찾아 투자 여건을 설명하고 기업별 수요에 맞는 투자 기회를 발굴하는 한편 시군·관계기관과 협력해 인허가 등 투자 과정의 걸림돌을 해소해 온 결과라는 게 도의 설명이다.삼성중공업의 거제 지역 투자와 두산에너빌리티의 창원 지역 대규모 첨단산업 투자계획이 구체화한 것도 이런 유치 활동의 성과로 꼽힌다.도는 대규모 투자가 차질 없이 이뤄지도록 행정 지원을 강화하고, 협력기업의 동반성장과 연관 산업의 추가 투자로 이어지도록 지원할 계획이다.이번 협약에는 경남의 기존 산업 기반을 강화하는 투자와 새로운 성장 분야를 겨냥한 투자가 함께 담겼다.창원에서는 동원글로벌터미널부산이 진해신항 서컨테이너부두에 2000억원을 투자하고 88명을 신규 고용할 계획이다. 영케미칼도 웅동지구에 1000억 원을 투자하고 60명을 채용한다. 항만 물류 기반과 기업 생산시설 투자가 맞물리면서 지역 산업과 고용 확대에 힘을 보탤 것으로 기대된다.진주에서는 하나에어로다이나믹스가 항공국가산업단지에 400억원을, 에스아이항공이 진주시 일원에 50억 원을 투자한다. 신규 고용 계획은 각각 20명과 10명이다.사천에서는 에스앤케이항공이 150억원, 유앤아이이앤씨가 110억원, 텔레픽스가 100억 원을 투자하고 각각 20명, 10명, 10명을 채용할 예정이다. 항공기 정밀부품과 발사체 구조물에 위성·AI 분야 투자가 더해지면서 우주항공산업의 기반이 한층 넓어질 전망이다.밀양에서는 향토기업 스페이스프로가 상남면에 우주항공 분야 600억원을 투자하고 60명을 고용한다.바이오그린은 나노융합국가산업단지에 650억원을 투자하고 52명을 채용할 계획이다. 친환경 선박연료 수요에 대응해 그린메탄올 공급 확대도 추진한다.양산에서는 대원플러스그룹이 신기2지구에 관광·MICE 분야 2600억원을 투자하고 180명을 신규 고용할 예정이다. 관광과 전시·회의 산업을 지역의 새로운 성장 동력으로 키우는 계기가 될 것으로 보인다.함안에서는 삼성중공업이 칠서일반산업단지에 조선기자재 분야 투자를 추진한다. SL일렉트릭은 함안일반산업단지에 ESS 등 정밀기계 분야 420억원을 투자하고 80명을 채용할 계획이다.산청에서는 원그대로진이 한방항노화산업단지에 식품·바이오 분야 100억원을 투자하고 10명을 신규 고용한다. 특허 건조공법을 활용한 식품 생산 기반을 마련해 생산과 유통, 수출을 아우르는 거점으로 육성한다는 구상이다.이번 협약은 조선·원전 등 기존 주력산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 우주항공과 위성·AI, ESS, 의료·바이오, 스마트물류, 관광·MICE 등으로 투자 분야를 다변화했다는 점에서 의미가 있다.산업별로 투자 지역을 넓히고 신규 고용을 창출해 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.도는 이날 효성중공업과 삼현, 에스피에어로, 아스트, 엔아이스틸, 농업회사법인 방울이, 구포국수 등 투자 우수기업 7개 사에 도지사 표창을 수여했다. 지역에 투자하고 일자리 창출에 이바지한 기업에 감사의 마음을 전하고 지속적인 투자를 독려하기 위함이다.도는 앞으로 기업 투자유치와 실제 투자 이행을 연계하는 현장 중심 지원을 강화할 방침이다.투자 인센티브를 확대하고 기회발전특구 상한면적 확대와 산업별 맞춤형 유치 전략 등을 추진하는 한편, 협약 체결 이후에도 투자 진행 상황을 점검해 기업의 투자 계획이 실질적인 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.창원 이창언 기자