서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 초·중·고교 20곳 교육환경 개선에 7억 6000만 지원한다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

노후 시설 정비·인공지능(AI) 등 교육 기반 확충도

서울 용산구는 하반기 학교 환경개선과 교육정보화 사업에 총 7억 5840만원을 지원한다고 20일 밝혔다.


  •
신용산초 화장실 개선 사업
서울 용산구 신용산초 야외 화장실이 환경 개선으로 새단장한 모습.
용산구 제공


지원 대상은 용산구 내 초·중·고등학교 20개교의 25개 사업이다. 상반기에 16개교 18개 사업에 6억 8160만원을 지원한 데 이어 올해 총 14억 4000만원을 지원하는 것이다.

이번 지원은 학교별 수요를 반영해 노후 시설과 안전 관련 시설, 급식 시설, 학습 공간을 개선하고, 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용할 수 있는 정보화 교육 기반을 구축하는 데 중점을 뒀다.

환경 분야 개선에만 6억 160만원을 투입해 16개교의 20개 사업을 돕는다. 주요 사업은 남정초 교문 환경 개선, 신광여중 학생 식당 환경 개선, 서울디지텍고 화장실 개보수 등이다.

5개교에는 1억 5680만원을 지원해 디지털 교육 환경을 개선한다. 한강초 교과실 전자칠판 설치, 용산중 특별실 디지털 교육 환경 구축과 공간 현대화, 선린인터넷고 데스크톱 컴퓨터와 빔프로젝터 교체 등이 추진된다.

김경대 구청장은 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고, 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 꿈과 역량을 키울 수 있도록 미래 교육 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr