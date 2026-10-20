‘최대 곡창’ 전남광주, 쌀 수급 관리 강화

가격 하락 우려되면 선제 조치

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전남광주가 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 쌀 예상생산량조사 결과’에서 벼 재배면적과 쌀 예상 생산량 모두 전국 1위로 나타난 가운데 전남광주통합특별시는 쌀 수급 관리 강화에 나선다.20일 통합시에 따르면 전남광주 지역 벼 재배면적은 14만 8349ha로 전국에서 가장 넓고, 쌀 예상 생산량도 전국의 약 21%인 73만 8159t으로 광역시·도 가운데 가장 많을 것으로 전망됐다.전국 쌀 예상 생산량은 351만 8000t으로 전년보다 0.6%인 2만 1000t 감소할 것으로 예상됐다. 벼 재배면적은 67만 69ha로 1.1% 감소했으나 10a당 예상 생산량은 기상 여건 등 영향으로 0.5% 증가한 525㎏으로 나타났다.이에 통합시는 올해 시군, 농협 등과 함께 수확기 공공비축미 매입을 차질 없이 추진하는 한편 농협과 미곡종합처리장(RPC)의 벼 매입 동향, 산지 쌀값, 민간 재고와 출하 상황 등을 계속 살필 방침이다.또 실제 수확량과 수요량, 재고·가격 동향 등을 분석해 공급 과잉이나 쌀값 하락이 우려되면 정부에 추가 매입 등 수급 안정 대책을 건의할 예정이다.무안 류지홍 기자