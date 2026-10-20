사과의 보습·참외의 생기, ‘K뷰티’로

대구경북 농특산물 화려한 변신

군위·청송·성주 등 화장품 개발



골든볼의 캘러스(식물 조직을 배양해 얻는 세포 덩어리)에 자체 기술을 더한 미스트와 앰플, 크림 등 화장품 3종.

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대구경북 지역 농특산물인 사과와 참외를 활용해 개발한 화장품 및 마스크팩이 관심을 끈다.대구 군위군은 지역 특화 품종 사과 ‘골든볼’을 활용한 기능성 화장품을 개발해 시장 공략에 나섰다고 20일 밝혔다. 군농업기술센터와 기능성 바이오 소재 기업 ㈜셀시악스는 지난 5월부터 협업해 최근까지 골든볼의 캘러스(식물 조직을 배양해 얻는 세포 덩어리)에 자체 기술을 더해 미스트와 앰플, 크림 등 화장품 3종을 특허 개발했다.이들 제품은 인체적용시험에서 피부 보습 및 탄력 개선과 수분 손실 방지 효과 등이 확인됐다. 업체 측은 지난달부터 현대H몰, 네이버 등 온라인 플랫폼을 중심으로 시판에 들어갔다. 또 국내 뷰티 관련 박람회와 일본, 인도네시아 등 해외 시장 개척에 나설 방침이다. 김진열 군위군수는 “골든볼 화장품은 지역 농산물의 부가가치를 높인 좋은 사례”라며 “관광객과 전국 소비자들에게 널리 알려질 수 있도록 홍보에 힘쓰겠다”고 말했다.앞서 경북 청송군은 지역 농특산물인 청송사과를 활용해 마스크팩을 개발했다. ‘예쁘니까 사과해’라는 이름의 마스크팩은 지역 업체인 청송하나로마트, 한우프라자, 로컬푸드 직매장, 농가맛집 무꾸, 프리티, 송원APC(청송사과직판장) 등 6개 온·오프라인 매장에서 판매되고 있다.해당 제품에는 청송사과에서 추출한 성분이 들어 있어 미백과 주름 개선 효과가 기대된다고 청송군은 설명했다. 가격도 소비자들이 큰 부담을 느끼지 않도록 장당 1500원으로 책정했다.참외 주산지인 경북 성주군은 성주참외 추출물이 함유된 기능성 화장품 ‘안티 에이징 에센스 마스크팩’을 선보였다. 참외에 많이 함유된 베타카로틴과 비타민 성분의 경우 항산화 작용, 유해산소 예방, 피부건강 유지에 도움을 주는 것으로 알려져 참외 마스크팩에 대한 관심이 높은 것으로 알려졌다.대구 김상화 기자