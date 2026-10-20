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고사리 손으로 캔 고구마

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고사리 손으로 캔 고구마
전북 완주군 농촌진흥청 국립식량과학원에서 20일 어린이집 원아들이 고구마 수확 체험을 하고 있다.
농촌진흥청 제공


전북 완주군 농촌진흥청 국립식량과학원에서 20일 어린이집 원아들이 고구마 수확 체험을 하고 있다.

농촌진흥청 제공
2026-10-21 19면
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