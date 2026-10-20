고사리 손으로 캔 고구마

서울시의회 국민의힘 “정보보안·수사의뢰가
서울시의회 국민의힘은 한강버스 사업을 비롯한 주요 시정 현안을 악의적으로 왜곡하며 근거 없는 흑…
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가
이채명 경기도의원, ‘교육재정여건 변화에
정석원 경기도의원, 경기도교육청 정책기획관
정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]
‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장
성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급
정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보
용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한
오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정
온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초
임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물
동대문구, 최정원·자우림과 ‘동대문페
“한가위에 경기 전통주 한잔 어때요?
“제주밭담 걸으멍, 쪽빛 바다와 쉬멍
제주의 바다와 돌담, 마을길을 걸으며 향토음식과 전통문화를 즐기는 ‘2026 제주올레걷기축제’가 다…
오산 독산성 문화제, 역사적 의미와
‘경기북부’ 홀대하는 교원 임용시험
경기교육청이 올해 중등교사 임용시험에서 국어·수학·영어·체육 4개 과목에만 경기북부 시험장을 배정해…
‘교과서 누락 논란’ 동학, 현장서
최근 일부 역사 교과서에 동학농민혁명 누락 문제가 제기된 가운데 동학의 본고장 전북에서 유적지 탐방…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지