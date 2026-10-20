서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘도전!’ 단양 ‘경로당 가수 왕중왕전’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

30일까지 개인·팀 참가 신청


  •


충북 단양군은 ‘제1회 스마트 경로당 온라인 노래자랑’(포스터)을 개최한다고 20일 밝혔다.

관내 160개 스마트 경로당에 구축된 영상 시스템을 활용해 어르신들이 각자의 경로당에서 노래 실력을 뽐내는 행사다. 다음 달 읍·면별 예선을 시작으로 12월 본선까지 두 달간 펼쳐진다. 예선은 스마트 경로당 노래교실 프로그램과 연계해 8개 읍·면에서 진행된다. 단양읍·매포읍·대강면·영춘면에서 각 2개 팀, 나머지 4개 면에서 각 1개 팀을 선발한다. 읍면 규모에 따라 차등을 뒀다.

본선 진출팀은 12월 단양 스튜디오에 모여 승부를 펼친다. 스마트 경로당 노래교실 프로그램을 운영 중인 서울 업체는 자체 스튜디오와 단양 스튜디오를 온라인으로 연결해 반주를 제공하는 등 본선 진행을 맡는다.

총 5개 팀을 선정해 50만원에서 최대 200만원 상당의 주방용품을 지원한다. 수상하지 못한 본선 진출 경로당에는 10만원 상당의 주방용품을 제공한다.

참가 신청은 오는 30일까지다. 스마트 경로당을 이용하는 어르신이라면 누구나 개인 또는 3명 이내로 팀을 구성해 참여할 수 있다.

군 관계자는 “이번 행사가 어르신들에게 일상 속 큰 활력을 불어넣고 마을을 잇는 소통의 장이 되길 기대한다”며 “앞으로도 스마트경로당을 거점으로 다채로운 교류 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

단양 남인우 기자
2026-10-21 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr