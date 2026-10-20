토지거래허가 신청 3번째로 많은 강동, 처리속도는 ‘엄지척’

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담당인력 보강해 8일이내 처리
이수희 “신속 민원서비스 최선”


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이수희 강동구청장


서울 강동구는 토지거래허가(토허)구역 지정에 따른 업무량 증가에 대응해 담당 인력을 보강, 허가 신청을 평균 8일 안에 처리하고 있다고 20일 밝혔다.

구는 지난해 10월 서울시 전역이 토허구역으로 지정된 뒤 직원 2명을 추가 배치했다. 현재 4명이 업무를 담당하고 있다. 구는 “신청 건수는 25개 자치구 가운데 세 번째로 많지만 인력 보강과 업무 연계로 법정 처리 기간인 15일보다 빠르게 처리해 주민 불편을 줄이고 있다”고 설명했다.

담당 직원들은 토허 신청 검토부터 매매계약 체결 후 토지의 사후 이용 실태조사와 부동산 거래 신고 정밀 조사까지 맡는다. 구는 거래 단계별 업무를 연계해 처리하며 행정의 연속성과 효율성을 높였다. 알림톡 서비스도 운영한다. 우편 통보는 결과가 전달되기까지 2~3일이 걸려 불편이 컸다.

이수희 구청장은 “앞으로도 업무 처리 체계를 세심하게 살펴 주민의 불편을 줄이고 신속하고 정확한 민원 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.


송현주 기자
2026-10-21 20면
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