토지거래허가 신청 3번째로 많은 강동, 처리속도는 ‘엄지척’

담당인력 보강해 8일이내 처리
이수희 “신속 민원서비스 최선”
서울 강동구는 토지거래허가(토허)구역 지정에 따른 업무량 증가에 대응해 담당 인력을 보강, 허가 신청을 평균 8일 안에 처리하고 있다고 20일 밝혔다.
구는 지난해 10월 서울시 전역이 토허구역으로 지정된 뒤 직원 2명을 추가 배치했다. 현재 4명이 업무를 담당하고 있다. 구는 “신청 건수는 25개 자치구 가운데 세 번째로 많지만 인력 보강과 업무 연계로 법정 처리 기간인 15일보다 빠르게 처리해 주민 불편을 줄이고 있다”고 설명했다.
담당 직원들은 토허 신청 검토부터 매매계약 체결 후 토지의 사후 이용 실태조사와 부동산 거래 신고 정밀 조사까지 맡는다. 구는 거래 단계별 업무를 연계해 처리하며 행정의 연속성과 효율성을 높였다. 알림톡 서비스도 운영한다. 우편 통보는 결과가 전달되기까지 2~3일이 걸려 불편이 컸다.
이수희 구청장은 “앞으로도 업무 처리 체계를 세심하게 살펴 주민의 불편을 줄이고 신속하고 정확한 민원 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
송현주 기자