서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 성동구치소터에 청소년디지털·문화거점 추진

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘10월 종로’엔 고르는 재미가 있다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

6차선 도로에서 즐기는 ‘양천가족 거리축제’…소유

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

초록빛 가득한 서초정원센터 본원 ‘활짝’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

매헌시민의숲서 가드닝 페스티벌
방명록 정원 식재로 개관 퍼포먼스


  •
전성수(오른쪽) 서초구청장과 유지웅 서초구의회 의장이 지난 19일 매헌시민의숲에서 열린 ‘서초정원센터 본원’ 개관식에서 ‘방명록 정원’ 식재 행사에 참여하고 있다.
서초구 제공


서울 서초구가 19일 매헌시민의숲에서 ‘서초정원센터 본원’ 개관식과 가드닝 페스티벌을 열었다고 20일 밝혔다. 2002년부터 20여 년간 어린이교통안전교육장으로 사용되던 건물이 리모델링을 통해 여가와 휴식을 즐길 수 있는 복합문화공간으로 변신했다.

개관식에는 전성수 서초구청장, 유지웅 서초구의장과 서초정원사와 양재1·2동 주민 등 100여명이 참석했다. 청년 예술인의 식전 공연에 이어 주요 내빈과 주민들이 꽃과 나무를 심고 소망 표찰을 거는 ‘방명록 정원’ 식재 퍼포먼스로 개관을 기념했다.

개관식과 함께 열린 ‘가드닝 페스티벌’에서는 실내 가드닝 책방과 야외 팝업 부스 등 체험 행사를 선보였다. ‘서리풀뮤직페스티벌’과 ‘서울국제정원박람회 개막식’에서 인기를 끈 이동형 식물 치유 차량 ‘바퀴달린 가드닝’ 트럭을 현장에 전시해 방문객이 반려 식물 체험 클리닉을 받을 수 있도록 했다.

구는 앞으로 매헌시민의숲 본원과 말죽거리공원 분원을 연계해 정원사 기초·심화 양성과정과 주말 가족 단위 정원 가꾸기 체험 등 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. ‘바퀴달린 가드닝’을 활용해 주민들이 일상에서 정원문화를 접할 기회도 늘릴 방침이다.

전성수 구청장은 “오랜 세월 아이들의 안전을 지켜온 공간이 구민 모두의 쉼터이자 배움터인 서초정원센터로 새롭게 문을 열었다”며 “누구나 일상에서 식물을 통해 위로받고 즐길 수 있는 정원도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.


송현주 기자
2026-10-21 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정동의 빛, 10월의 마지막 밤 밝힌다[현장 행정]

‘정동야행’ 홍보한 김길성 구청장

성북, 24시간 안전망 구축…자치구 전용 정신응급

정신 응급 입원 병상 1개, 365일 24시간 확보

용산구, 핼러윈 인파 안전관리에 2500여명 투입한

오는 23일~다음달 1일 ‘특별대책기간’ 지정

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr