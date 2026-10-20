초록빛 가득한 서초정원센터 본원 ‘활짝’

매헌시민의숲서 가드닝 페스티벌

방명록 정원 식재로 개관 퍼포먼스



전성수(오른쪽) 서초구청장과 유지웅 서초구의회 의장이 지난 19일 매헌시민의숲에서 열린 ‘서초정원센터 본원’ 개관식에서 ‘방명록 정원’ 식재 행사에 참여하고 있다.

서초구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구가 19일 매헌시민의숲에서 ‘서초정원센터 본원’ 개관식과 가드닝 페스티벌을 열었다고 20일 밝혔다. 2002년부터 20여 년간 어린이교통안전교육장으로 사용되던 건물이 리모델링을 통해 여가와 휴식을 즐길 수 있는 복합문화공간으로 변신했다.개관식에는 전성수 서초구청장, 유지웅 서초구의장과 서초정원사와 양재1·2동 주민 등 100여명이 참석했다. 청년 예술인의 식전 공연에 이어 주요 내빈과 주민들이 꽃과 나무를 심고 소망 표찰을 거는 ‘방명록 정원’ 식재 퍼포먼스로 개관을 기념했다.개관식과 함께 열린 ‘가드닝 페스티벌’에서는 실내 가드닝 책방과 야외 팝업 부스 등 체험 행사를 선보였다. ‘서리풀뮤직페스티벌’과 ‘서울국제정원박람회 개막식’에서 인기를 끈 이동형 식물 치유 차량 ‘바퀴달린 가드닝’ 트럭을 현장에 전시해 방문객이 반려 식물 체험 클리닉을 받을 수 있도록 했다.구는 앞으로 매헌시민의숲 본원과 말죽거리공원 분원을 연계해 정원사 기초·심화 양성과정과 주말 가족 단위 정원 가꾸기 체험 등 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. ‘바퀴달린 가드닝’을 활용해 주민들이 일상에서 정원문화를 접할 기회도 늘릴 방침이다.전성수 구청장은 “오랜 세월 아이들의 안전을 지켜온 공간이 구민 모두의 쉼터이자 배움터인 서초정원센터로 새롭게 문을 열었다”며 “누구나 일상에서 식물을 통해 위로받고 즐길 수 있는 정원도시 서초를 만들어 가겠다”고 말했다.송현주 기자