서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

2030년까지 서울안심벨 130만개… 더 촘촘해질

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 달리다 아리수 마시고 인증하면 경품…서울시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가을밤 물들일 ‘정동야행’ 손님맞이 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 8년 연속 ‘대한민국 건강도시상’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘분구 후폭풍’… 인천 신설구, 재정 분쟁

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서해·검단은 648억 정산 다툼
제물포·영종은 181억 빚 갈등

인천의 행정체제 개편이 수백억원대 재정 분쟁으로 번졌다. 분구 이전 하나의 자치구였을 때 쓴 돈을 누가 부담할지를 놓고 신설 자치구들이 정면충돌했다.

서해구는 분구 이전 옛 서구가 검단 지역에 먼저 지출한 648억원을 검단구가 부담해야 한다며 인천시 분쟁조정위원회에 조정을 신청했다고 27일 밝혔다. 서해구가 제시한 검단지역 상반기 세입은 380억원, 세출은 1028억원이다. 서해구는 검단구의 차액 정산이 지난해 인천시가 마련한 예산편성 원칙과 양측의 재정 조정 원칙에 따라 사전 합의된 정산이라고 강조했다. 그러나 검단구는 분구 이전 하나의 자치구로 운영하면서 집행한 일반 행정비와 복지비까지 신설구에 떠넘길 수는 없다며 반발했다. 검단구 출범에 직접 들어간 비용은 부담해도 기존 행정비는 인정할 수 없다는 것이다.

정산이 늦어지면서 서해구의 재정난은 깊어지고 있다. 서해구는 다음 달 중순부터 가용 자금이 고갈돼 필수경비 지급에 차질이 생기고 12월 추가경정예산에 반영해야 할 필수경비도 부족하다며 시에 지원을 요청한 상태다.

제물포구와 영종구도 옛 중구가 차입한 181억원의 분담을 놓고 맞서고 있다. 149억원 규모의 비영리 법인 월디장학회 재산 배분 역시 합의하지 못했다.

인천은 지난 7월 행정체제 개편으로 옛 서구가 서해구와 검단구로 나뉘고, 옛 중구 내륙지역과 동구가 합쳐져 제물포구로 출범했다. 중구의 영종·용유 지역은 영종구로 분리돼 2군·8구에서 2군·9구가 됐다.


강남주 기자
2026-10-28 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

맷돌 돌리고 화분 꾸미고… 강북에 펼쳐진 ‘가을 팜

강북 첫 도시농업 축제 열려

현장에서 답 찾는 ‘금천현장톡’

10개동 돌며 소통… 소통문자도 비가림 시설 건의에 “즉각 검토” 최기찬 청장 “주민목소리 경청”

마포는 인파 몰릴 핼러윈도 걱정없다

홍대 안전요원↑… 합동상황실도 유동균 청장 “현장중심 안전관리”

1800명 마음 돌본 도봉 ‘정신건강의 날’

전문의 초청 스트레스 주제 강연 자가 평가·인식 개선·상담 등 제공

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr