서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

“장애가 진료 장벽 되지 않도록”…서울시, 장애친

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서부트럭터미널 990가구 들어선다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중구, ‘2025 대한민국 지역경제대상’ 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

길 정비하고 도우미 늘려… 걸음마다 안전한 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

추미애, “소방공무원 인사권 가져간 국가가 인건비도 책임져야“

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

추미애 경기도지사가 20일 경기도청 집무실에서 소방공무원 노조 관계자들과 대화를 나누고 있다. 경기도 제공


추미애 경기도지사가 “소방공무원의 인건비는 인사권을 가져간 국가가 책임져야 한다”고 밝혔다.

추 지사는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지난 9월 17일 통과된 ‘소방공무원법’ 개정안에 따라 (이전까지) 지방에 맡겼던 주요 간부의 승진과 인력 배치 권한 등이 대통령과 소방청장에게 넘어갔다”며 “인사권을 가져가는 것이 국가직 전환에 따른 당연한 수순이라면, 인건비를 책임지는 것 역시 당연할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “한국정책학회의에 따르면, 국가가 책임을 함께 져야 하는 소방 사무가 전체의 66%에 이르지만, 2025년 시·도 소방공무원 인건비 중 정부가 소방안전교부세로 지원되는 돈은 8.6%”라며 “인사권을 행사하고 전국의 소방력을 동원할 때는 국가의 역할을 강조하면서, 인건비를 부담할 때는 지방사무라는 이유를 드는 것은 앞뒤가 맞지 않다”고 주장했다.

이어 “같은 국가직 소방공무원인데도 근무 지역에 따라 피복 지원부터 전문성을 높이는 교육, 건강을 지키는 검진에 이르기까지 소방관의 처우가 천차만별”이라며 “국비 부담 확대와 안정적인 재원 마련으로 소방재정을 정상화하도록 법과 제도를 정비해야 한다”고 덧붙였다.


  •
추미애 경기도지사 SNS 캡처


추 지사는 “경기도도 도민과 소방관의 안전을 지키는 책임을 다하겠다”며 “정부와 국회에 필요한 제도 개선을 끝까지 요구하겠다”고 거듭 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

문화와 돌봄… 일상이 행복한 동대문 [현장 행정]

민선 9기 비전 ‘트리플10’ 발표

“서류는 AI가, 현장은 직원이 맡읍시다”… 일선의

‘정책오디션’ 우수 정책 5건 선정 ‘AI 성북형 건설 실명제’ 최우수

장애인·비장애인 모두 강서에서 어울려 놀아보세

‘장애인 어울림 한마당’ 30일 개최

서대문 정비구역 현안, 구청장이 직접 듣는다

구역별 관계자 개별 면담·지원 논의

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr